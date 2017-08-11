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Belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi



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GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi bünyesinde (İŞKUR) ve Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında çalışan 415 personele "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi" verildi.

Gaziantep İŞKUR İl Müdürlüğü ve TYP kapsamında Şahinbey Belediyesi'nde çalışan 415 personele Şahinbey Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Mehmet Subaşı tarafından Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimlerde çalışma mevzuatı ile ilgili temel bilgiler, iş kazaları ve meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıklardan korunma prensipleri, ilkyardım, İş Sağlığı ve Güvenliğinin teknik konuları ve önemi, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları ile ilgili bilinç düzeyini arttırmak amacıyla eğitim verildi. Olaylarda edilgen olup sonuçlardan ve başkalarından etkilenmek yerine olaylar olmadan önce olasılıkları düşünüp planlı bir şekilde harekete geçerek sonucu etkilemek, dolayısıyla başka insanların üzerinde etki sahibi olabilmek için benimsenmesi gereken Proaktif çalışma ile sıkıntılarla nasıl baş edileceği hususunda bilgiler verildi.

İşçilerimizin sağlığı ve güvenliği her şeyden daha önemli"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye olarak iş güvenliğine ve işçi sağlığına büyük önem verdiklerini belirterek, "İşçimizin çalışırken güvenliğinin sağlanması ve sağlıklı olması bizim için her şeyden daha önemlidir. Bunun için tüm önlemleri alıyoruz. Tüm çalışanlarımıza güvenliği ve gerekli ortamı sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışanlarımızın bu tür seminerlerden çok iyi faydalanmalarını istiyorum. Şahinbey Belediyesi olarak çalışanlarımız ile birlikte geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Burada alacağınız eğitimler ile vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmet kalitesini bir tık daha yukarıya çıkarmış olacağız" dedi.

(SD-Y)



11.08.2017 15:21:42 TSI

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