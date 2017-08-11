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Müdür Süleyman Memiş: Tunçbilek Termik Santrali'ndeki yenileme çalışmalarında sona gelindi

11 Ağustos 2017 Cuma, 15:22
Müdür Süleyman Memiş: Tunçbilek Termik Santrali'ndeki yenileme çalışmalarında sona gelindi
Müdür Süleyman Memiş: Tunçbilek Termik Santrali'ndeki yenileme çalışmalarında sona gelindi

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Seyitömer Termik Santrali Müdürü Süleyman Memiş, Tunçbilek Termik Santralindeki yenileme çalışmalarında sona gelindiğini kaydetti.
Çalışan personelin yüzde yüzünün bölge insanı olduğunu ifade eden Memiş, istihdamını artıracak yatırımların da hızla devam ettiğini belirtti.
Enerjide dışa bağımlılığın devam ettiğini ifade eden Müdür Süleyman Memiş, "Ülkelerin kalkınma ve büyüme hızına bağlı olarak enerji ihtiyaçları da sürekli olarak artmaktadır. Günümüzde enerji tüketimi gelişmişlik düzeyi ile eş tutulmaktadır. Enerjide dışa bağımlılığımız devam etmektedir. Cari açık ve Dış Ticaret açığının kapanmasında çok önemli rol oynayan yerli ve milli Maden ve Termik Santrallerin çalışması Ülkemizin yarınları ve çocuklarımızın geleceği için hayati önem taşımaktadır. Hükümetimizin bu sektördeki gayretli çalışmaları neticesinde milli kaynaklarımızıda kullanarak dışa bağımlılığımız her geçen gün azalmaktadır. Bu çalışmalarından dolayı Hükümetimize ve Enerji Bakanımız sayın Dr. Berat Albayrak'a teşekkür ederiz.Ayrıca Konya Karapınar'da kurulacak olan bin megavatlık güneş enerjisi ihalesi mart ayında gerçekleştirilmiştir. Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santralinin (GES) kurulacağı Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihalesi klovat saat başına 6,99 dolar/cent ile sonuçlandırılarak bir rekor kırılmıştır. Yine geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen dev rüzgar enerjisi ihaleside başarı ile sonuçlanmıştır. Bin megavatlık rüzgar enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihalesi klovat saat başına 3,48 dolar/cent ile yine dünyada bir rekor kırılarak gerçekleştirilmiştir.Bu iki devasa projenin ihale aşamasına gelmesinde ve başarılı bir şekilde rekor kırılan rakamlarla sonuçlanmasında Enerji Bakanımız Dr. Berat Albayrak'ın göstermiş oldukları gayret ve çabaları takdire şayandır. Kendilerinin bakan olmadan önce özel sektördeki yapmış olduğu başarılı çalışmalarını ve tecrübelerini bakan olduktan sonrada arttırarak devam ettirmektedir. Bu başarısını gerçekleştirilen ihalelerde açıkça görmekteyiz. Dünya çapındaki bahsettiğimiz bu iki ihalenin sonuçlarıda ortadadır" diye konuştu.

"Seyitömer Termik Sanrali Bacagazı Arıtma Sistemi ihalesi yapıldı"

"Enerji Bakanımız Dr. Berat Albayrak'a ülkem, milletim ve özellikle firmam adına teşekkür etmeyi bir borç bilmekteyim" diyen Memiş, "Bizim bu sektördeki yatırımlarımızda hızlı bir şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda başarılı bir şekilde özelleştirilmesi yapılarak 2015 yılının haziran ayında Grubumuz bünyesine katılan Tunçbilek Termik Santrali bölge için önemli bir konuma gelmiştir. Ayrıca Termik santralimizde kullanılmak üzere yılda 2 milyon tondan fazla kömür Tunçbilek Kömür İşletmelerinden (GLİ) alınmaktadır. Böylece bu termik santral çalıştığı sürece devletin maden işletmesinde çalışan işçi istihdamı, yarın çocuklarımızın da iş imkanı için sürekliliği sağlanmış olacaktır.İşletmemiz bünyemize alındığı günden itibaren ülke ekonomisine ve bölge halkına katkıları artarak devam etmektedir. Çalışan personelimizin yüzde 100'e yakını Kütahya ve Tunçbilek'ten alınmış olup, bölgedeki iş istihdamını artıracak yatırımlarımızda hız kesmeden artarak devam etmektedir.Santralimizin daha verimli çalışıp çevreye daha duyarlı hale gelebilmesi için özelleştirme kapsamında 2019 yılı sonuna kadar Kazan Rehabilitasyonları, Elektrofilitre ve Bacagazı Arıtma Tesisi yenileme sistemleri yapılıp tamamlanacaktır. Bu konu ile ilgili çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. Bu işin yapılması için Ulusal ve Uluslararası firmalardan teklif toplama işleminde sona gelinmiştir. En kısa sürede bu teklifler sonuçlandırılacak ve çevre sistemleri yatırımımız başlatılacaktır.
Holdingimiz bu konuda hassas olup, insan sağlığına ve çevreye önem vermektedir. Bunun örneği 2013 yılında yapılan özelleştirmede Grubumuz bünyesine katılan Seyitömer Termik Santralidir. Bu santralimizin Bacagazı Arıtma Sistemi ihalesi yapılmış olup, gerekli malzemeler santralimize ulaşmış ve çalışmalar başlatılmıştır.Firmamız bölgedeki mevcut yatırımları büyütüp daha fazla enerji ve iş istihdamı sağlamak amacındadır. Bunuda Kütahya ve bölge halkıyla birlikte sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. (EFE)

11.08.2017 15:24:49 TSI
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