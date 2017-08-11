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Burhaniyeli sanatçılardan türkü ve şarkı ziyafeti



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kültür Sanat Derneği'nin Ören'de düzenlediği türkü ve şarkı konseri yoğun ilgi gördü. Dernek Başkanı Ali Özcan'ın şefliğini yaptığı 30 kişilik koro, değişik makamlardaki şarkıları seslendirirken, bazı sanatçılarda yurdun değişik yörelerinden türküler söyledi.

Ören Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen konserde, büyük coşku yaşanırken, Belediye Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekiplerinin gösterileri de coşkuyu artırdı. Kültür Sanat Derneği Başkanı Ali Özcan'ın şefliğini üstlendiği koro, 24 şarkı seslendirirken, izleyiciler de şarkılara eşlik etti. Konser sırasında bazı sanatçıların, Kadir Hatipoğlu'nun bağlaması eşliğinde seslendirdiği türküler de ilgi gördü. Belediye Başkanı Necdet Uysal'da çelenk gönderdi. Dernek Başkanı Ali Özcan, Belediye Gençlik Merkezi Yöneticisi Ayfer Arıcan ile Bağlama Ustası Kadir Hatipoğlu'na plaket verdi. Özcan, Belediye Başkanı Necdet Uysal ile konseri izleyen vatandaşlara teşekkür etti. Ses cihazlarında zaman zaman sıkıntılar yaşandığını anlatan Ali Özcan, "Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ses cihazlarında yaşanan arızalar bizleri sıkıntıya soktu. Motivasyonu bozdu. İnşallah, sonbaharda sizleri salon konserine bekliyoruz" dedi.

(FT-EME)



11.08.2017 15:29:23 TSI

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