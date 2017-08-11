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Atakum'da 59. Hayır Çarşısı



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SAMSUN (İHA) - Atakum Belediyesi Hayır Çarşısı Projesi kapsamında 59 yardım mağazası açtıklarını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "İhtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürüyoruz. Bu önemli projeyle, örnek olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Atakum Belediyesi tarafından kurulan, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile hayırsever vatandaşlar arasında sağlam bir yardımlaşma ve dayanışma köprüsü haline gelen Atakum Belediyesi Hayır Çarşısının, 59. mağazası açıldı. Hayır Çarşısı Projesi'nin, önemli bir sosyal sorumluluk çalışması olduğunu ifade eden Başkan Taşçı, "Hayırsever vatandaşlarımızın yardımları, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyor. Atakum ilçesinde, örnek bir birliktelik ve beraberlik var" dedi.



Hayır Çarşısı örnek oldu

Atakum Belediyesi Hayır Çarşısının 59. mağazaya ulaştığını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum ilçesinde, neredeyse tüm mahallelerimizde Hayır Çarşısı açtık. Ayrıca çevre ilçelerimize de bu yardımlaşma köprüsünü ulaştırdık. Doğal afet mağduru olan birçok ilimize, sınırlarımızda zor durumda olan soydaşlarımıza ve daha birçok proje ile binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşımıza, Hayır Çarşısı ile ulaştık. Hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yüzlerini güldürmeye de devam edeceğiz. Atakum ilçesinde sağlanan bu birlik ve beraberlik, beraberinde Hayır Çarşısı gibi önemli bir sosyal sorumluluk projesini getirdi. Öyle ki, hem ilimizde hem de ülkemizde birçok belediyeye örnek olduk" şeklinde konuştu.



Atakum'un 'destek' duyarlılığı

Vatandaşlardan, evlerinde kullanmadıkları eşya ve giysileri, Hayır Çarşısına ulaştırmalarını isteyen Başkan Taşçı, "Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlılığı malumdur. Biz bu duyarlılık ile güçlendirdiğimiz Hayır Çarşısını daha da güçlendirmek, daha geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz. Biliyoruz ki, vatandaşlarımızın kullanmadıkları, hatta işe yaramadığını düşündükleri eşyaları ve giysileri, başka bir yerde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için ciddi bir destek olabiliyor. Bu düşünceden hareketle, vatandaşlarımızın Hayır Çarşısı ile irtibatta olmasını ve kullanmadıkları giysileri, eşyaları ulaştırmalarını istiyoruz. Ekiplerimiz, hızlı bir şekilde kendilerine dönüş yaparak, ev ya da iş yerlerinden, yardımlarını alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edecektir" diye konuştu.

(SAM-SLH-Y)



11.08.2017 15:29:54 TSI

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