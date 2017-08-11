ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Atakum'da 59. Hayır Çarşısı

11 Ağustos 2017 Cuma, 15:27
Atakum'da 59. Hayır Çarşısı
Atakum'da 59. Hayır Çarşısı

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Atakum Belediyesi Hayır Çarşısı Projesi kapsamında 59 yardım mağazası açtıklarını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "İhtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürüyoruz. Bu önemli projeyle, örnek olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
Atakum Belediyesi tarafından kurulan, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile hayırsever vatandaşlar arasında sağlam bir yardımlaşma ve dayanışma köprüsü haline gelen Atakum Belediyesi Hayır Çarşısının, 59. mağazası açıldı. Hayır Çarşısı Projesi'nin, önemli bir sosyal sorumluluk çalışması olduğunu ifade eden Başkan Taşçı, "Hayırsever vatandaşlarımızın yardımları, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyor. Atakum ilçesinde, örnek bir birliktelik ve beraberlik var" dedi.

Hayır Çarşısı örnek oldu
Atakum Belediyesi Hayır Çarşısının 59. mağazaya ulaştığını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum ilçesinde, neredeyse tüm mahallelerimizde Hayır Çarşısı açtık. Ayrıca çevre ilçelerimize de bu yardımlaşma köprüsünü ulaştırdık. Doğal afet mağduru olan birçok ilimize, sınırlarımızda zor durumda olan soydaşlarımıza ve daha birçok proje ile binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşımıza, Hayır Çarşısı ile ulaştık. Hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yüzlerini güldürmeye de devam edeceğiz. Atakum ilçesinde sağlanan bu birlik ve beraberlik, beraberinde Hayır Çarşısı gibi önemli bir sosyal sorumluluk projesini getirdi. Öyle ki, hem ilimizde hem de ülkemizde birçok belediyeye örnek olduk" şeklinde konuştu.

Atakum'un 'destek' duyarlılığı
Vatandaşlardan, evlerinde kullanmadıkları eşya ve giysileri, Hayır Çarşısına ulaştırmalarını isteyen Başkan Taşçı, "Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlılığı malumdur. Biz bu duyarlılık ile güçlendirdiğimiz Hayır Çarşısını daha da güçlendirmek, daha geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz. Biliyoruz ki, vatandaşlarımızın kullanmadıkları, hatta işe yaramadığını düşündükleri eşyaları ve giysileri, başka bir yerde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için ciddi bir destek olabiliyor. Bu düşünceden hareketle, vatandaşlarımızın Hayır Çarşısı ile irtibatta olmasını ve kullanmadıkları giysileri, eşyaları ulaştırmalarını istiyoruz. Ekiplerimiz, hızlı bir şekilde kendilerine dönüş yaparak, ev ya da iş yerlerinden, yardımlarını alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edecektir" diye konuştu.
(SAM-SLH-Y)

11.08.2017 15:29:54 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
OMÜ'nün sivil havacılık çalışmaları
YEREL

OMÜ'NÜN SİVİL HAVACILIK ÇALIŞMALARI
OKA'dan Samulaş'a yönetim sistemleri desteği
YEREL

OKA'DAN SAMULAŞ'A YÖNETİM SİSTEMLERİ DESTEĞİ
Samsun Valiliğinden &quot;afiş&quot; açıklaması
YEREL

SAMSUN VALİLİĞİNDEN "AFİŞ" AÇIKLAMASI
Atakum AİHL öğrencileri Almanya'da staj yapacak
YEREL

ATAKUM AİHL ÖĞRENCİLERİ ALMANYA'DA STAJ YAPACAK
Samsun'da okul servislerine zam yok
YEREL

SAMSUN'DA OKUL SERVİSLERİNE ZAM YOK
Başan Yılmaz: &quot;Özel uçak alalım&quot;
YEREL

BAŞAN YILMAZ: "ÖZEL UÇAK ALALIM"
Başkan Tok'u duygulandıran fotoğraf
YEREL

BAŞKAN TOK'U DUYGULANDIRAN FOTOĞRAF
19 Mayıs'ın nefes kaynağı Nebiyan
YEREL

19 MAYIS'IN NEFES KAYNAĞI NEBİYAN
KESK'ten eylem
YEREL

KESK'TEN EYLEM
Yüksel: &quot;Pozitif ayrımcılığı önemsemek zorundayız&quot;
YEREL

YÜKSEL: "POZİTİF AYRIMCILIĞI ÖNEMSEMEK ZORUNDAYIZ"
Vali ve başkan tütün dizdi
YEREL

VALİ VE BAŞKAN TÜTÜN DİZDİ
Bafra Sosyal Hizmet Merkezi açıldı
YEREL

BAFRA SOSYAL HİZMET MERKEZİ AÇILDI
Sarıcaoğlu: &quot;Kavak'taki tüm cadde ve sokakları ilmek ilmek işliyoruz&quot;
YEREL

SARICAOĞLU: "KAVAK'TAKİ TÜM CADDE VE SOKAKLARI İLMEK İLMEK İŞLİYORUZ"
Vali Kaymak: &quot;Birlikte akıl üretmeye çalışacağız&quot;
YEREL

VALİ KAYMAK: "BİRLİKTE AKIL ÜRETMEYE ÇALIŞACAĞIZ"