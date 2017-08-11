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Fatsa'da silaha hayır broşürü dağıtıldı

11 Ağustos 2017 Cuma, 15:31
Fatsa'da silaha hayır broşürü dağıtıldı
Fatsa'da silaha hayır broşürü dağıtıldı

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince vatandaşlara düğün, sünnet, asker uğurlama ve kutlama gibi özel günlerde silah atmamaları konusunda uyarı broşürü dağıtıldı.
Özellikle yaz aylarında gerçekleşen özel günlerde havaya ateş açılması suretiyle yaralanma ve ölüm olaylarının gerçekleşmemesi için broşür dağıtan ekipler, vatandaşlara sözlü şekilde de uyarılarda bulundular. Toplum Destekli Polis Büro Amirliğince yapılan açıklamada, "Sevinciniz, hüznünüz olmasın, silaha hayır sloganıyla vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde broşürler dağıtıldı. Tüm ordu ilinde bu broşürler dağıtılıyor. Vatandaşlardan isteğimiz rastgele havaya veya başka bir yere silah atmamalarıdır. Silah atılan bir düğünde rahatsız olan vatandaşlarımızın hemen emniyet birimlerine haber vermeleri halinde gerekli işlemler yapılacaktır" denildi.
(AA-SLH-Y)

11.08.2017 15:33:41 TSI
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