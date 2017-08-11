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OMÜ'nün sivil havacılık çalışmaları

11 Ağustos 2017 Cuma, 15:34
OMÜ'nün sivil havacılık çalışmaları
OMÜ'nün sivil havacılık çalışmaları

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Bünyesinde yer alan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu ve Havacılık ve Uzay Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (OMÜ UZAYTEM) ile sivil havacılık alanında marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen OMÜ, sivil havacılık alanında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici'yi makamında ziyaret etti. Türkiye'deki ve OMÜ'deki sivil havacılıkla ilgili gelişmelere ilişkin bilgi alışverişinin yanında Samsun'a sivil havacılık alanında yapılması planlanan projelerle ilgili bir istişare toplantısı da gerçekleştirildi.
Rektör Bilgiç, Türkiye'de sivil havacılığın daha da ileri noktalara taşınması konusunda Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak projelere ve eğitimlere devam ettiklerini ve bundan sonra da çalışmaların hız kesmeden süreceğini vurguladı.
(SAM-SLH-Y)

11.08.2017 15:36:43 TSI
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