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Edremit'te hayırsever vatandaştan Z-kütüphane

11 Ağustos 2017 Cuma, 15:34
Edremit'te hayırsever vatandaştan Z-kütüphane
Edremit'te hayırsever vatandaştan Z-kütüphane

(Fotoğraflı)

Emrah Elmas
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde hayırseverlerin desteği ile yapılan Z-Kütüphane sayısı her geçen gün artıyor.
Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç ile Edremit'in önde gelen işadamlarından Hüseyin Esen arasında Z-Kütüphane protokolü imzalandı.
Yapılan protokolle Edremit ilçesi okullarından Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi 80 m2'lik Z-Kütüphanesine kavuşacak. 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılının başlaması ile birlikte açılması planlanan 80 m2'lik kütüphaneye "Hüseyin-Asude Esen'' ismi verilecek. İlçedeki Z-Kütüphane sayısı imzalanan protokolle altıya ulaşacak. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç hayırseverlere çağrıda bulunarak; "İlçemizde Z-Kütüphanesiz okulumuz kalmasın. Hayırseverlerimiz, isimlerini istedikleri taktirde yaptırmış oldukları kütüphanelere vererek, bu isimlerini ölümsüzleştirilebilirler."dedi.
(EME)

11.08.2017 15:36:54 TSI
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