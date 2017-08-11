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Edremit'te hayırsever vatandaştan Z-kütüphane



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde hayırseverlerin desteği ile yapılan Z-Kütüphane sayısı her geçen gün artıyor.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç ile Edremit'in önde gelen işadamlarından Hüseyin Esen arasında Z-Kütüphane protokolü imzalandı.

Yapılan protokolle Edremit ilçesi okullarından Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi 80 m2'lik Z-Kütüphanesine kavuşacak. 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılının başlaması ile birlikte açılması planlanan 80 m2'lik kütüphaneye "Hüseyin-Asude Esen'' ismi verilecek. İlçedeki Z-Kütüphane sayısı imzalanan protokolle altıya ulaşacak. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç hayırseverlere çağrıda bulunarak; "İlçemizde Z-Kütüphanesiz okulumuz kalmasın. Hayırseverlerimiz, isimlerini istedikleri taktirde yaptırmış oldukları kütüphanelere vererek, bu isimlerini ölümsüzleştirilebilirler."dedi.

(EME)



11.08.2017 15:36:54 TSI

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