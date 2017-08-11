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CHP'li Demir'den yol açıklamalası



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, Köyceğiz ve Fethiye ilçelerindeki bozuk ve yapılmadığını iddia ettiği yollar hakkında açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Demir, Muğla- Fethiye karayolu Döğüşbelen-Toparlar güzergahındaki 10 kilometrelik yolun sıcak asfalt yapılmamasına tepki gösterdi. Türkiye'nin en önemli turizm lokasyonlarından biri olan Muğla yollarının kötü olmasının üzüntü verici olduğunu söyleyen Demir, "İlk başlangıcı çok sancılı oldu. Stabilize edilmesi, bölünmüş yol haline getirilen yollarımızın başında, 2005-2006 yıllarında başladı. 2017 yılındayız, maalesef bu yol Toparlar'dan Döğüşbelen ve Ekincik hatta Ula'ya kadar bir şansızlık oldu. Turizmde sıkıntılı günler geçirdiğimiz zamanda bu yolların bozuk olması hoş değil. Sorduğumuz zaman doğru dürüst cevap alamıyoruz. Halk arasında artık 'Müteahhit iflas etti, kaçtı' olarak bu yollar biliniyor, söylemler böyle gidiyor. Yollarda tamamen aşınmış durumda, yolların bir an evvel bitmesini istiyoruz" ifadelerini kulandı.



Bozuk yollar nedeni ile devamlı trafik kazaları meydana geldiğini dile getiren Demir, "Yatağan yolu 3-4 tane Müteahhit eskitti, dileğimiz orasının da bir an önce bitmesi, Kale-Muğla yolunda yine müteahhit meselesi var. Elmalı-Fethiye yolu maalesef yıllardan beri sürüncemede, Fethiye-Kaş yolu uzun yıllardır tek şerit olarak devam ediyor. Bu yolların bu şekilde olması trafik kazalarını çok arttırıyor. Sürekli maddi hasarlı, yaralamalı ve ölümlü kazalar meydana geliyor. En kısa sürede yolların yapılması Muğla'nın hakkıdır" dedi.

(CC-MB-Y)



11.08.2017 15:38:05 TSI

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