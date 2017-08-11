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Söke-Milas Karayolunda kavşak sorunu



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Söke-Milas karayolunda yapılan yol çalışması sonucu bazı kavşaklar kapatılınca vatandaşlar sıkıntı yaşamaya başladı. Dönüş ve geçişlerin tek bir kavşaktan yapılması üzerine artan trafik yoğunluğu kazaları da beraberinde getirmeye başladı.

Bilindiği gibi; Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Söke-Milas Karayolunda duble yol çalışmaları yapılmış, bu çalışmada yıllardır kullanılan bazı kavşaklar kapatılarak, yeni kavşak noktalar da yapılmıştı. Yeni düzenleme sonrası Sanayi Sitesi girişindeki kavşak ile Garnizon Komutanlığı kavşağının kapatılması, özellikle sanayi esnaflarının büyük tepkisini çekmişti. İki kavşak kapatılınca özellikle Muradiye Kavşağının yükü arttı. Söke merkezden karayoluna çıkmak isteyenler bir yana, Özbaşı eski yolu ve sanayi sitesine tali yoldan girmek isteyen onlarca araç ışıklarda uzun kuyruklar oluşturuyor. Yaz mevsiminin trafik yoğunluğuna, trafik ihlali yapan araçlar da eklenince kazalar da kaçınılmaz oluyor.

Söke'de tartışma konusu olmaya devam eden karayolu düzenlemesi ile ilgili olarak Garnizon Kavşağının yeniden açılması gündeme gelmiş, ihaleye çıkarıldığı kamuoyuna duyurulmuştu. Ancak bir türlü kavşağın açılamaması nedeniyle hem sürücüler, hem sanayi hem de yol üzerindeki çöpşiş esnafları adeta isyan etmeye başladı. Vatandaşlar, kavşak düzenlemesi yapılmasını ya da eski kavşakların açılmasını istedi.

(LT-İK)



11.08.2017 15:39:39 TSI

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