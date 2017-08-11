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Erzurum'da 'Yaşlılara Evde Bakım' projesi



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar Erzurum İl Müdürlüğünce hazırlanarak Darülaceze Vakfına sunulan Yaşlılara Evde Bakım Projesi kabul edildi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, proje kapsamında Erzurum'da yaşayan bin yaşlı ve bakıma muhtaç bireye evde bakım hizmeti verileceğini ifade etti.

Projenin Erzurum ilinde 3 merkez ilçede uygulanacağını belirten İlbaş, "Projemiz kapsamında yaklaşık bin yaşlı bireye hizmet götürülecektir. Erzurum'da yaşayan, 60 yaş ve üzerinde olan yaşlı ve bakıma muhtaç bireyler belirlenecek. Odak grubun belirlenmesi sürecinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, mahalle muhtarı, aile hekimi ve müftülüklere bağlı cami görevlilerinden destek alınacaktır. Proje süresince istihdam edilecek temizlik personelleri vasıtasıyla odak gruba yönelik öz bakım ve hane temizlik çalışmaları yapılacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde İl Müdürlüğümüz tarafından meslek elemanı, paydaş kurum olan İl Müftülüğünden talep edilecek bir din görevlisi ve İl Sağlık Müdürlüğünden sağlık personeli ile yapılacak hane ziyaretlerinde odak gruba dahil bireye gereksinimlerinin karşılanması amacıyla rehberlik ve destek çalışması yapacaktır" dedi.

Projenin amaçları hakkında açıklamalarda bulunan İlbaş, "Bakanlığımız, odak gruba yönelik çeşitli sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmekle görevli olup, yaşlıların ayrımcılığa uğramadan, insan haklarından yararlanarak yaşamlarını sürdürmeleri ve toplumsal hayata katılmaları amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Kamunun kurumumuza yüklemiş olduğu görevleri yerine getirmek amacıyla çeşitli hizmet modelleri uygulanmaktadır. Uygulanan hizmet modellerinin günümüz modern dünyasının yaşlılara bakış açısıyla tam uyum göstermesi, sunulan hizmetlerin verimliliğini arttırmak amacıyla rehberlik çalışmaları yürütülmesi, hizmetlerin yaşlıların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak geliştirilmesi ve yaşlıların toplumda diğer bireylerle eşit haklara sahip ve bu haklar doğrultusunda toplumla bütünleşmesi gereklidir. Bu gelişmelerin sağlanabilmesi için yaşlıların fiziksel, psikolojik ve sosyal gereksinimlerinin karşılanması gerekmektedir. Bu bağlamda, dünyada genel olarak yaşlı hizmetleri özelinde sosyal harcamalar azalırken ülkemizde bu alanda yapılan harcamaların artması, sosyal yardımların gerek kapsam gerekse miktar bakımından artış göstermesi ülkemizde yaşlı haklarının geliştirilmesinde ve farkındalık oluşturulmasında önemli rol oynamıştır. Yaşlıların sosyal hayatta daha fazla yer almalarına ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yönelik önemli adımlar atılmış, sosyal içermenin sağlanması amacıyla bölgesel sosyal kalkınma programları uygulanmıştır" diye konuştu.

(ERZ-ÖB-Y)



11.08.2017 15:43:08 TSI

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