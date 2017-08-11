ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ağrı'da temel atma töreni yapıldı

11 Ağustos 2017 Cuma, 15:40
Ağrı'da temel atma töreni yapıldı
Ağrı'da temel atma töreni yapıldı

(Fotoğraflı)

Abdullah Söylemez
AĞRI (İHA) - Ağrı Valisi Süleyman Elban, İbrahim Çeçen Üniversitesi kampüsünde yapılacak olan lojmanların temel atma törenine katıldı.
Temel Atma törenine Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, fakülte dekanları ve vatandaşlar katıldı. Temel atma töreninde il müftüsü İbrahim Gemici'nin yaptığı duanın ardından kurban kesildi. Lojmanların temeline atılan betonun ardından program sona erdi.
(AS-AA-Y)

11.08.2017 15:43:36 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ağrı Defterdarlığı toplantıda bir araya geldi
YEREL

AĞRI DEFTERDARLIĞI TOPLANTIDA BİR ARAYA GELDİ
Patnos ilçesine Vergi Dairesi Müdürlüğü açılıyor
YEREL

PATNOS İLÇESİNE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ AÇILIYOR
Vali Elban Tutak ilçesini ziyaret etti
YEREL

VALİ ELBAN TUTAK İLÇESİNİ ZİYARET ETTİ
MHP Ağrı İl Başkanı Aktaş'tan açıklama
YEREL

MHP AĞRI İL BAŞKANI AKTAŞ'TAN AÇIKLAMA
Patnos'ta Toprak Mahsulleri Ofisi açıldı
YEREL

PATNOS'TA TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ AÇILDI
Eleşkirt Belediyesi çocuklara piknik sevinci yaşattı
YEREL

ELEŞKİRT BELEDİYESİ ÇOCUKLARA PİKNİK SEVİNCİ YAŞATTI
Ağrı Valisi Süleyman Elban, Hamur ilçesini ziyaret etti
YEREL

AĞRI VALİSİ SÜLEYMAN ELBAN, HAMUR İLÇESİNİ ZİYARET ETTİ
Ağrılı kick boksçu Adem milli takıma seçilme hakkı kazandı
YEREL

AĞRILI KİCK BOKSÇU ADEM MİLLİ TAKIMA SEÇİLME HAKKI KAZANDI
Ağrı'da ücretli öğretmen başvurusu başladı
YEREL

AĞRI'DA ÜCRETLİ ÖĞRETMEN BAŞVURUSU BAŞLADI
Yarım asırlık soba ustası teknolojiye direnemedi
YEREL

YARIM ASIRLIK SOBA USTASI TEKNOLOJİYE DİRENEMEDİ