Ağrı'da temel atma töreni yapıldı
(Fotoğraflı)
Abdullah Söylemez
AĞRI (İHA) - Ağrı Valisi Süleyman Elban, İbrahim Çeçen Üniversitesi kampüsünde yapılacak olan lojmanların temel atma törenine katıldı.
Temel Atma törenine Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, fakülte dekanları ve vatandaşlar katıldı. Temel atma töreninde il müftüsü İbrahim Gemici'nin yaptığı duanın ardından kurban kesildi. Lojmanların temeline atılan betonun ardından program sona erdi.
(AS-AA-Y)
11.08.2017 15:43:36 TSI
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