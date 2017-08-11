YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Türkiye'nin en donanımlı içme suyu kalite kontrol laboratuvarı hizmete girdi

Türkiye'nin en donanımlı içme suyu kalite kontrol laboratuvarı hizmete girdi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Su ve kanalizasyon İdaresi (GASKİ) tarafından Hacibaba Su Tesisleri içerisinde yaptırdığı ve Türkiye'nin en büyük 'Kalite Kontrol Laboratuvarı, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün de katıldığı törenle hizmete açıldı.

Hacibaba Mahallesi Hacibaba Su Tesisleri içerisinde düzenlenen törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan ve Canan Candemir Çelik ile protokol üyeleri katıldı. Şehir şebekesine verilmeden önce suyun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerinin yapılacağı laboratuvarın açılış töreninde konuşan Bakan Gül, insana yatırımın genel siyaset tarzları olduğunu söyledi. Bakan Gül, tesisin hayırlı olmasını dileyerek, böyle önemli bir yatırıma Gaziantep'e kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kendilerine her konuda destek olan Gazianteplilere teşekkür ederek, "Allah hemşehrilerimizden Allah razı olsun. Her konuda arkamızda duruyorlar" dedi.

Suyun bir hayat olduğunu vurgulayan Şahin, insanoğlunun ekolojik sistemde, küreselleşme ve çevre sorunlarıyla yüzyıllardır karşı karşıya olduğunu dile getirdi. Şahin, "Bugün bu işi bu hale getirenler yeniden bu işin düzelmemesi için birbirini yiyorlar. Böyle bir dünya düzeni var. ABD ile Almanya ile kapışmasının en büyük nedeni aslında bu. İklimlendirme ile ilgili kim daha çok para yatıracak. Ama Yüce Mevlam konuşarak kullanma diye bir şey söylemiş. Bizden sonraki çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakmak için emir vermiş. Bu yüzden çok sorunlarımız var. İnsanı sorunlarımız var, iklim sorunlarımız, çevre sorunlarımız var" diye konuştu. Şehire gelen suyun yüzde 5'lik kısmının kendi sularının olduğunu, diğer kısmını şehir dışından getirdiklerini aktaran Şahin, yağmur yağması için sürekli dua ettiklerini kaydetti.

24 saatte 2 milyon nüfusun suyu arıtılabiliyor

GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler de tesisler ile ilgili teknik bilgiler verdi. Sönmezler, yapılan laboratuvarın Güneydoğu ve Türkiye'nin en büyük su laboratuvarı olduğunu belirtti. Sönmezler, laboratuvarın uluslararası kalitede olduğunu, buradan sunulan rapor ve sertifikaların uluslararasında kabul gördüğünü söyledi. Sönmezler, Kartalkaya Barajı'ndan getirilen ham suyun arıtılıp şehir şebekesine sağlıklı bir şekilde verilmesinin sağlandığını kaydetti. Genel müdür Hüseyin Sönmezler, tesisin günlük 400 bin metreküp yani yaklaşık 2 milyon nüfusa yetecek su arıtma kapasitesine sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

6 Milyon TL'lik yatırım

Tesisde arıtma işlemine tabi tutulan su şebekeye verilmeden önce fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri 24 saat kesintisiz olarak yapılıyor. Ayrıca şebekede mahallelerden alınan su numuneleri ile de son kullanıcı olan vatandaşlara verilen suyun kalitesi kontrol ediliyor. Özetle şebekeden asgari 50 numune ve arıtma işlemi esnasında yapılan yaklaşık 50 numune ile birlikte ortalama 100 numunenin analizi 24 saat yapılıyor.

Laboratuvar binasının alanı 2500 metre kare olurken yaklaşık inşaat maliyeti ise 2 milyon 500 bin TL'yi buluyor. Mevcut cihazları 2.000.000 TL değerinde olan tesisin, ileriye dönük analizler için alınması planlanan cihazların yaklaşık maliyeti ise 1 buçuk milyon TL tutuyor. Yapılan bu tesisle vatandaşlara verilen suyun yönetmelik esaslarına göre kalitesi daha fazla parametre ile kontrol edilecek.

Heyet açlış sonrası tesisleri gezerek teknik heyetten çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

(SD-Y)



11.08.2017 15:45:02 TSI

NNNN

