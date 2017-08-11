ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Irmak yolu, denizle buluşuyor

11 Ağustos 2017 Cuma, 15:44
Irmak yolu, denizle buluşuyor
Irmak yolu, denizle buluşuyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Manavgat Belediyesi, ırmak kıyısı yürüyüş ve bisiklet yolu yapımını tamamlıyor.
Manavgat Belediyesi, D-400 karayolunun geçtiği Çevre Yolu Köprüsünden, Sorgun Boğaz Otel arasında kalan ırmak kıyısına yürüyüş ve bisiklet yolu yapımını kurban bayramı öncesinde tamamlayıp hizmete sunacak. Kente kazandırılan yeni asfalt plent tesisinin faaliyete geçmesiyle birlikte Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ilk etapta sıcak asfalt çalışmasıyla ırmakla denizi buluşturacak. Vatandaşların, Manavgat Irmağı'nın eşsiz güzelliğini izleyerek ister bisikletle ister yürüyerek sahile ulaşmasına olanak sağlayacak projenin ilk etabı olan 2 kilometrelik alana sıcak asfalt döken ekipler, 2. Etap çalışması kapsamında kurban bayramı öncesi 2 buçuk kilometre daha yol yapmış olacak. Başkan Sözen, sıcak asfalt çalışmalarını yerinde denetledi. Toplam 4,5 kilometre uzunluğa sahip olan projenin Manavgat'ın geleceği için önemli bir adım olduğunu belirten Sözen, "Turizmin gözbebeği olan Manavgat'ımızı belediyemizin kaynaklarıyla elimizden geldiği kadar daha da güzelleştirmek için çalışıyoruz. Marka kent olma yolunda hızla ilerleyen Manavgat'ımızı geleceğe hazırlayacak çalışmalara bu yüzden ağırlık verdim. Kent merkezine yapmış olduğumuz ırmak kenarı düzenleme projesinin devamı niteliğini taşıyan bu projemiz ile halkımız, istediği zaman daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde denize ulaşabilecek. Asfalt plent tesisimizin yeni faaliyete geçmesiyle birlikte çalışmalarımızın hızlanması bizleri memnun ediyor. Daha az zamanda daha çok iş yapmaya başladık. Irmak yolumuzu bayram öncesinde tamamlayarak hizmete açmayı planlıyoruz" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

11.08.2017 15:47:02 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Empati günü kanun teklifi oldu
YEREL

EMPATİ GÜNÜ KANUN TEKLİFİ OLDU
ATSO'dan Mesleki Sertifikasyonda bir ilk
YEREL

ATSO'DAN MESLEKİ SERTİFİKASYONDA BİR İLK
Vali Karaloğlu, esnafın sorununu dinledi
YEREL

VALİ KARALOĞLU, ESNAFIN SORUNUNU DİNLEDİ
829 MURGEM'li öğrenci üniversiteli oldu
YEREL

829 MURGEM'Lİ ÖĞRENCİ ÜNİVERSİTELİ OLDU
Büyükşehir'den asfalt ve altyapı çalışması
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN ASFALT VE ALTYAPI ÇALIŞMASI
Avni Tolunay ve Narenciye Caddesi 15 gün trafiğe kapatılacak
YEREL

AVNİ TOLUNAY VE NARENCİYE CADDESİ 15 GÜN TRAFİĞE KAPATILACAK
Manavgatlı çocuklar yüzme öğreniyor
YEREL

MANAVGATLI ÇOCUKLAR YÜZME ÖĞRENİYOR
Tütüncü şantiyeleri denetledi
YEREL

TÜTÜNCÜ ŞANTİYELERİ DENETLEDİ
AK Parti Kepez İlçe Başkanı İşeri, kongrede aday olmayacak
YEREL

AK PARTİ KEPEZ İLÇE BAŞKANI İŞERİ, KONGREDE ADAY OLMAYACAK
Serik-Boğazkent'te Turizm Güvenlik ve İstişare toplantısı
YEREL

SERİK-BOĞAZKENT'TE TURİZM GÜVENLİK VE İSTİŞARE TOPLANTISI
Alanya'da engelsiz kent çalışmaları
YEREL

ALANYA'DA ENGELSİZ KENT ÇALIŞMALARI
AK Parti ilçe kongreleri başlıyor
YEREL

AK PARTİ İLÇE KONGRELERİ BAŞLIYOR
Denetimsiz reklamlara teknolojik takip
YEREL

DENETİMSİZ REKLAMLARA TEKNOLOJİK TAKİP
Orhan Okulu 4'ncü ebedi altın kemere koşuyor
YEREL

ORHAN OKULU 4'NCÜ EBEDİ ALTIN KEMERE KOŞUYOR
Kepez'e yatırımlar
YEREL

KEPEZ'E YATIRIMLAR
Kız öğrenciler 15 Temmuz Diriliş Gençlik kampında buluştu
YEREL

KIZ ÖĞRENCİLER 15 TEMMUZ DİRİLİŞ GENÇLİK KAMPINDA BULUŞTU
Kepez'de yeşil alan artıyor
YEREL

KEPEZ'DE YEŞİL ALAN ARTIYOR
Büyükşehir Kepez'de arsasını satıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR KEPEZ'DE ARSASINI SATIYOR
Zabıta'dan gıda denetimi
YEREL

ZABITA'DAN GIDA DENETİMİ
Zeytinköy'ün en güzel yazı
YEREL

ZEYTİNKÖY'ÜN EN GÜZEL YAZI
Muratpaşa 3. Eğitim ve Bilgi Merkezi'ni inşa ediyor
YEREL

MURATPAŞA 3. EĞİTİM VE BİLGİ MERKEZİ'Nİ İNŞA EDİYOR