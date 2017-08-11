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Irmak yolu, denizle buluşuyor



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ANTALYA (İHA) - Manavgat Belediyesi, ırmak kıyısı yürüyüş ve bisiklet yolu yapımını tamamlıyor.

Manavgat Belediyesi, D-400 karayolunun geçtiği Çevre Yolu Köprüsünden, Sorgun Boğaz Otel arasında kalan ırmak kıyısına yürüyüş ve bisiklet yolu yapımını kurban bayramı öncesinde tamamlayıp hizmete sunacak. Kente kazandırılan yeni asfalt plent tesisinin faaliyete geçmesiyle birlikte Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ilk etapta sıcak asfalt çalışmasıyla ırmakla denizi buluşturacak. Vatandaşların, Manavgat Irmağı'nın eşsiz güzelliğini izleyerek ister bisikletle ister yürüyerek sahile ulaşmasına olanak sağlayacak projenin ilk etabı olan 2 kilometrelik alana sıcak asfalt döken ekipler, 2. Etap çalışması kapsamında kurban bayramı öncesi 2 buçuk kilometre daha yol yapmış olacak. Başkan Sözen, sıcak asfalt çalışmalarını yerinde denetledi. Toplam 4,5 kilometre uzunluğa sahip olan projenin Manavgat'ın geleceği için önemli bir adım olduğunu belirten Sözen, "Turizmin gözbebeği olan Manavgat'ımızı belediyemizin kaynaklarıyla elimizden geldiği kadar daha da güzelleştirmek için çalışıyoruz. Marka kent olma yolunda hızla ilerleyen Manavgat'ımızı geleceğe hazırlayacak çalışmalara bu yüzden ağırlık verdim. Kent merkezine yapmış olduğumuz ırmak kenarı düzenleme projesinin devamı niteliğini taşıyan bu projemiz ile halkımız, istediği zaman daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde denize ulaşabilecek. Asfalt plent tesisimizin yeni faaliyete geçmesiyle birlikte çalışmalarımızın hızlanması bizleri memnun ediyor. Daha az zamanda daha çok iş yapmaya başladık. Irmak yolumuzu bayram öncesinde tamamlayarak hizmete açmayı planlıyoruz" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



11.08.2017 15:47:02 TSI

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