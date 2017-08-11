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Malatya'da mahalle yolları asfaltlanıyor



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı iki mahallenin toplam 5 kilometrelik yolda sathi kaplama asfalt çalışması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucuova ve Reşadiye kırsal mahallelrinde toplam 8 kilometrelik yola sathi kaplama asfalt yapıldı. Yollarda ilk olarak altyapı çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi dere yataklarına ve sulama kanallarının bulunduğu noktalara çeşitli çaplarda büzler yerleştirip, şarampoller yaptı. Son olarak yolu asfaltlayan Büyükşehir Belediyesi, 2 mahallenin ulaşım sorunu çözdü. Kurucuova Mahallesinde yapılan çalışmaları değerlendiren Kurucuova Mahalle Muhtarı Hasan Biricik, "Büyükşehir Belediyemiz geçtiğimiz yıl Kalecik, Kırkber, Yeşilova ve Mistiko sokaklarımızda 14 kilometrelik asfalt çalışması yapmıştı. Bu yıl da eksik kalan yerlerimizi tamamladılar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır hiçbir ayrım yapmaksızın hizmet yapıyor. Herkese kucak açıyor, insanların sorunlarıyla ilgileniyor. Kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Reşadiye Mahallesinin ilk defa asfaltla tanıştığını belirten Reşadiye Mahalle Muhtarı Doğan Aslan ise, yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a teşekkür etti. Muhtar Aslan, "Daha önce mahallemizin yollarında asfalt yoktu. Büyükşehir olduktan sonra ihtiyaç duyduğumuz hizmeti almaya başladık. Ana bağlantı yolumuz ile mahallemizin içi tamamen asfaltlandı" diye konuştu.

(BT-SD-Y)



11.08.2017 15:48:14 TSI

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