Başarılı polis çocuklarına ödül
(Fotoğraflı)
MERSİN (İHA) - Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, TEOG ve LYS'de başarı gösteren teşkilat mensuplarının çocuklarını ödüllendirdi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından, 2016/2017 eğitim-öğretim yılı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) ve Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) dereceye giren teşkilat mensuplarının çocukları için ödül töreni düzenlendi.
Törende, başarı gösteren çocuklara İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne tarafından hediye verildi.
(HSK-Y)
11.08.2017 15:49:35 TSI
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