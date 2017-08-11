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Yunus Emre Enstitüsü Öğrencileri Başkan Karaaslan'ı ziyaret etti

11 Ağustos 2017 Cuma, 15:48
Yunus Emre Enstitüsü Öğrencileri Başkan Karaaslan'ı ziyaret etti
Yunus Emre Enstitüsü Öğrencileri Başkan Karaaslan'ı ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi'nden Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Doç. Dr. Mehmet Çeribaş, beraberindeki değişik ülkelerden gelen öğrenciler ile birlikte Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan'ı makamında ziyaret etti.
Doç. Dr. Mehmet Çeribaş, Yunus Emre Enstitüsü ile Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi işbirliğinde 24 Temmuz-20 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenen "Türkçe Yaz Okulları" Programı çerçevesinde Başkan Karaaslan'a bilgiler verdi. Programa katılan öğrencilere sabahtan öğleye kadar ders verildiğini, öğleden sonraki programlarında ise sosyal ve kültürel faaliyette bulunulduğunu söyledi. Türkçe Yaz Okulları programı Nevşehir'de, Cezayir, Ürdün, Filistin, İran, Polonya, Makedonya ve diğer ülkelerden olmak üzere 17 ülkeden 20 öğrencinin katılımıyla gerçekleşiyor.
Başkan Karaaslan, "Düzenlenen etkinlik ülkemiz ve ilimiz için çok faydalı bir faaliyet, bu konuda emeği geçenlere, başta Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitemiz olmak üzere teşekkür ediyorum. Bizler üzerimize düşen ve elimizden gelen desteği sizlere vereceğiz. Sizleri bir misafir olarak olarak değil, ülkemizin birer ferdi olarak görüyoruz. Ziyaretinizden oldukça memnun kaldığımı bildirmek istiyorum" dedi.
Öğrenci grubuna, içinde Uçhisar ile ilgili tanıtım materyallerinin bulunduğu çantalardan hediye eden Başkan Karaaslan, grup belediye binasından ayrılırken öğrencilerle belediye önünde toplu fotoğraf çekildi.
(COŞ-AG-Y)

11.08.2017 15:51:05 TSI
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