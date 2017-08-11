ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ağrı Defterdarlığı toplantıda bir araya geldi

11 Ağustos 2017 Cuma, 15:54
Ağrı Defterdarlığı toplantıda bir araya geldi
Ağrı Defterdarlığı toplantıda bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı Defterdarlığı 2017 yılının 6 aylık gelir ve giderlerin değerlendirilmesi için merkez ve ilçe birim amirlerinin katılımı ile merkezinde bir toplantı gerçekleştirildi.
Söz konusu toplantıya Ağrı Defterdarı Mehmet Tural'ın başkanlığında merkez müdürleri ile ilçe Vergi Dairesi Müdürleri ve mal müdürleri katıldı. Toplantıda 2016 ve 2017yılı gelir ve gider hedefleri ile vergi gelirleri gerçekleştirmeleri değerlendirilmesi yapıldı. Ayrıca 14 Ağustos 2017 tarihinde faaliyete geçecek olan Patnos Vergi Dairesi Müdürlüğü açılışı ile ilgili mükelleflerine gerekli duyurunun yapılması hususunda kararlar alındı.
(AG-Y)

11.08.2017 15:56:05 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Patnos ilçesine Vergi Dairesi Müdürlüğü açılıyor
YEREL

PATNOS İLÇESİNE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ AÇILIYOR
Ağrı'da temel atma töreni yapıldı
YEREL

AĞRI'DA TEMEL ATMA TÖRENİ YAPILDI
Vali Elban Tutak ilçesini ziyaret etti
YEREL

VALİ ELBAN TUTAK İLÇESİNİ ZİYARET ETTİ
MHP Ağrı İl Başkanı Aktaş'tan açıklama
YEREL

MHP AĞRI İL BAŞKANI AKTAŞ'TAN AÇIKLAMA
Patnos'ta Toprak Mahsulleri Ofisi açıldı
YEREL

PATNOS'TA TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ AÇILDI
Eleşkirt Belediyesi çocuklara piknik sevinci yaşattı
YEREL

ELEŞKİRT BELEDİYESİ ÇOCUKLARA PİKNİK SEVİNCİ YAŞATTI
Ağrı Valisi Süleyman Elban, Hamur ilçesini ziyaret etti
YEREL

AĞRI VALİSİ SÜLEYMAN ELBAN, HAMUR İLÇESİNİ ZİYARET ETTİ
Ağrılı kick boksçu Adem milli takıma seçilme hakkı kazandı
YEREL

AĞRILI KİCK BOKSÇU ADEM MİLLİ TAKIMA SEÇİLME HAKKI KAZANDI
Ağrı'da ücretli öğretmen başvurusu başladı
YEREL

AĞRI'DA ÜCRETLİ ÖĞRETMEN BAŞVURUSU BAŞLADI
Yarım asırlık soba ustası teknolojiye direnemedi
YEREL

YARIM ASIRLIK SOBA USTASI TEKNOLOJİYE DİRENEMEDİ