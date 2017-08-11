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Ağrı Defterdarlığı toplantıda bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı Defterdarlığı 2017 yılının 6 aylık gelir ve giderlerin değerlendirilmesi için merkez ve ilçe birim amirlerinin katılımı ile merkezinde bir toplantı gerçekleştirildi.

Söz konusu toplantıya Ağrı Defterdarı Mehmet Tural'ın başkanlığında merkez müdürleri ile ilçe Vergi Dairesi Müdürleri ve mal müdürleri katıldı. Toplantıda 2016 ve 2017yılı gelir ve gider hedefleri ile vergi gelirleri gerçekleştirmeleri değerlendirilmesi yapıldı. Ayrıca 14 Ağustos 2017 tarihinde faaliyete geçecek olan Patnos Vergi Dairesi Müdürlüğü açılışı ile ilgili mükelleflerine gerekli duyurunun yapılması hususunda kararlar alındı.

(AG-Y)



11.08.2017 15:56:05 TSI

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