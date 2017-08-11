Kayseri'de 9 bin 700 paket kaçak sigara yakalandı
(Fotoğraflı)
KAYSERİ (İHA) - Kayseri polisi tarafından bir evde yapılan aramada, 9 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, Şırnak nüfusuna kayıtlı A.T. ve Gaziantep nüfusuna kayıtlı H.M.S.'nin Osmanlı mahallesinde bulunan ikametlerinde yapılan aramada, 9 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
(AG-Y)
11.08.2017 15:56:19 TSI
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