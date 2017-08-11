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Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı



MERSİN (İHA) - Mersin Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında haklarında yakalama kararı bulunan, biri cezaevi firarisi 3 şüpheli ile çeşitli suçlara karıştıkları iddia edilen 7 şüpheliyi yakalayarak, adli mercilere teslim etti.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, son dönemde yaptıkları çalışmalarla 6 ayrı olayda çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli şahsı suç ve suç unsurlarıyla birlikte ele geçirdikleri bildirildi.

Açıklamaya göre, hakkında değişik mahkemelerce 4 ayrı yakalama emri bulunan şüpheli S.K., merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi'nde ikamet ettiği adreste ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli S.K.'nin kendi fotoğrafı bulunan A.K. isimli şahıs adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı, hakkında 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak', 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık' ve 'resmi belgede sahtecilik ve hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından 4 ayrı yakalama emri ile toplam 9 yıl hapis ve 6 bin TL para cezası ile arandığı tespit edildi.

Öte yandan, tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden ve hakkında 'izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma' ile 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan toplam 12 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan şüpheli S.T. de ekiplerin yaptıkları titiz çalışmayla yakalandı.

Değişik mahkemelerce hakkında 2 ayrı yakalama emri bulunan şüpheli E.A. ise Çağdaşkent Mahallesindeki ikametine ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan araştırmalarda, E.A.'nın 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmak suretiyle kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından' 2 ayrı yakalama emri ile toplam 3 yıl 9 ay hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

Demirtaş Mahallesinde yapılan uygulama ve kontroller esnasında ekipleri görünce kaçan ve kaçarken yere elindeki eşyayı atan şüpheli S.Ö. de ekiplerin kovalaması ve takibi sonucunda yakalandı. Yapılan incelemede, şahsın yere attığı eşyanın 1 adet 9 mm çapında Glock marka silah ve bu silaha ait şarjör ile 15 adet fişek olduğu anlaşıldı.

Yine Toroslar ilçesinde alınan istihbarı bilgiler ve yapılan çalışmalar neticesinde, sigara kaçakçılığı yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 3 şahıs, 2 bin 321 paket gümrük kaçağı sigara ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen gümrük kaçağı sigaralara el konulurken, yakalanan yabancı uyruklu şahıslardan şüpheli A.D. yapılan tahkikat sonucu adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birçok bıçakla yaralama olayına karıştıkları tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli şahsı da yapılan çalışmalar sonucunda yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar gerekli işlemler yapılmak üzere adli mercilere teslim edildi.

(KYM-Y)



11.08.2017 15:56:19 TSI

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