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Eski belediye binası kütüphane oluyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Karaoğlanlı Mahallesinde yapımı devam eden çalışmalarda incelemelerde bulundu. Karaoğlanlı Mahallesinde bulunan eski belediye binasını yeniden düzenleyerek kütüphane olarak halkın hizmetine sunacaklarını ifade eden Başkan Çelik, "Karaoğlanlı Mahallemizde tescilli bina olan eski belediye binasını yeniden halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Karaoğlanlı Mahallesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeler esnasında Başkan Çelik'e belediye meclis üyesi Mehmet Kavas, Fen İşleri Müdürü Mehmet Ali Işık, başkan danışmanı Atilla Efendioğlu ve belediye teknik personelleri de eşlik etti.

Teknik personellerden yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler alan Başkan Çelik, Karaoğlanlı camisinin ön kısmında bulunan tarihi çınar ağacının etrafında çevre ve peyzaj düzenlemesi yaparak, caminin yan tarafından bulunan ve tescilli bir yapı olan eski belediye hizmet binasının da mahalleye kütüphane olarak hizmet vereceğini ifade etti.

Yapılacak olan çalışma ile Karaoğlanlı Mahallesine halkın kullanabileceği güzel bir alan kazandıracaklarını ifade eden Başkan Çelik, "İlçemizin 65 mahallesine kesintisiz olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Karaoğlanlı Mahallesinde bulunduğumuz alanda belediyemize ait işyerleri vardı. Ancak hemen yan tarafta da tarihi bir çınar ağacı bulunuyordu. Vatandaşlarımızın daha rahat bir şekilde bu çıkarın altında oturabilmeleri için yasal çalışmaları tamamladıktan sonra tarihi çınar ağacının çevresindeki iş yerlerinin yıkımlarını gerçekleştirdik. Yıkım yaptığımız alanda bir peyzaj çalışması yaparak, hem camimizin önünü açmış olacağız, hem de Karaoğlanlı halkımızın tarihi çınarın gölgesinde oturup sohbet edebileceği güzel bir alanı mahallemize kazandırmış olacağız. Peyzaj çalışması yapacağımız yerin yan tarafından bulunan eski belediye binasında da bir çalışma başlatacağız. Tescilli olan bu bina ile ilgili Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulundan gerekli izinlerin alınmasının ardından, bu tescilli binayı yeniden restore ederek Karaoğlanlı halkımızın istifade edebileceği bir kütüphane haline getireceğiz. Bu konu ile ilgili çalışmalarımıza da başladık. Karaoğlanlı Mahallemizin daha güzel bir hale gelmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Yapılan incelemelerin ardından Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, mahalle esnafı ile bir araya gelerek, yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

(SC-Y)



11.08.2017 15:58:46 TSI

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