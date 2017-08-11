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Vali Erin sorunları dinlemeye devam ediyor



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ŞANLIURFA (İHA) - Göreve başladığı günden itibaren halkın tüm kesimlerini kucaklayan bir devlet adamı anlayışı ile makamının kapılarını açan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, vatandaşlarla buluşarak sorunlarını dinlemeye devam ediyor.

Gelen randevu taleplerini mümkün olduğu kadar reddetmemeye özen gösterdiklerini belirten Vali Erin, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu mübarek şehre, bu güzel insanlara hizmet etme fırsatını bize bahşeden Cenab-ı Allah'a hamd ediyoruz. Devletimizin bize tevdi ettiği bu görevi layıkıyla yerine getirebilmek, bizi bu göreve layık gören başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet büyüklerimize ve halkımıza karşı mahcup olmamak için gece gündüz demeden çalışmak zorundayız. Göreve başladığımız gün söylediğim gibi, günün her saati vatandaşlarımızın evlerine, iş yerlerine, tarlalarına gidecek onların dertleriyle dertlenecek, onların sevinçleriyle sevineceğiz. Kapımız da gönlümüz de halkımıza her zaman açık olacaktır" dedi.

Şanlıurfa ve komşu illerden gelen tebrik ziyaretlerinin yanında vatandaşları da makamında kabul eden Vali Erin, vatandaşların sorunlarını dinleyerek notlar altı ve ilgili yerlere talimatlar verdi.

(AK-SD-Y)



11.08.2017 15:59:29 TSI

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