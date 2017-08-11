ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Erin sorunları dinlemeye devam ediyor

11 Ağustos 2017 Cuma, 15:58
Vali Erin sorunları dinlemeye devam ediyor
Vali Erin sorunları dinlemeye devam ediyor

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Göreve başladığı günden itibaren halkın tüm kesimlerini kucaklayan bir devlet adamı anlayışı ile makamının kapılarını açan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, vatandaşlarla buluşarak sorunlarını dinlemeye devam ediyor.
Gelen randevu taleplerini mümkün olduğu kadar reddetmemeye özen gösterdiklerini belirten Vali Erin, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu mübarek şehre, bu güzel insanlara hizmet etme fırsatını bize bahşeden Cenab-ı Allah'a hamd ediyoruz. Devletimizin bize tevdi ettiği bu görevi layıkıyla yerine getirebilmek, bizi bu göreve layık gören başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet büyüklerimize ve halkımıza karşı mahcup olmamak için gece gündüz demeden çalışmak zorundayız. Göreve başladığımız gün söylediğim gibi, günün her saati vatandaşlarımızın evlerine, iş yerlerine, tarlalarına gidecek onların dertleriyle dertlenecek, onların sevinçleriyle sevineceğiz. Kapımız da gönlümüz de halkımıza her zaman açık olacaktır" dedi.
Şanlıurfa ve komşu illerden gelen tebrik ziyaretlerinin yanında vatandaşları da makamında kabul eden Vali Erin, vatandaşların sorunlarını dinleyerek notlar altı ve ilgili yerlere talimatlar verdi.
(AK-SD-Y)

11.08.2017 15:59:29 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Süleymaniye mahallesinde yollar tamamlandı
YEREL

SÜLEYMANİYE MAHALLESİNDE YOLLAR TAMAMLANDI
Akçakale parklarla güzelleşiyor
YEREL

AKÇAKALE PARKLARLA GÜZELLEŞİYOR
Urfa'da su israfına son
YEREL

URFA'DA SU İSRAFINA SON
Şanlıurfa'da sıcak asfaltla seferberliği
YEREL

ŞANLIURFA'DA SICAK ASFALTLA SEFERBERLİĞİ
Ceylanpınar'da ücretsiz ambulans hizmeti
YEREL

CEYLANPINAR'DA ÜCRETSİZ AMBULANS HİZMETİ
Hafif ticari araç kaza yaptı: 1 yaralı
YEREL

HAFİF TİCARİ ARAÇ KAZA YAPTI: 1 YARALI
Demirkol vatandaşın sorunlarını dinledi
YEREL

DEMİRKOL VATANDAŞIN SORUNLARINI DİNLEDİ
Müdür Ateş, kalp nakli bekleyen personele ziyaret
YEREL

MÜDÜR ATEŞ, KALP NAKLİ BEKLEYEN PERSONELE ZİYARET
Toru ailesine taziye ziyaretleri sürüyor
YEREL

TORU AİLESİNE TAZİYE ZİYARETLERİ SÜRÜYOR
Büyükşehirden dar gelirli ailelere giyim yardımı
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN DAR GELİRLİ AİLELERE GİYİM YARDIMI
ŞUSKİ'de içme suyu hattı seferberliği
YEREL

ŞUSKİ'DE İÇME SUYU HATTI SEFERBERLİĞİ
Eyyübiye'nin 2 mahallesinde daha tapu sevinci
YEREL

EYYÜBİYE'NİN 2 MAHALLESİNDE DAHA TAPU SEVİNCİ
İlçe merkezine 80 kilometre uzaklıktaki mahallelere de yol götürülüyor
YEREL

İLÇE MERKEZİNE 80 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ MAHALLELERE DE YOL GÖTÜRÜLÜYOR
Birecik'te Buğday Pazarının temeli atıldı
YEREL

BİRECİK'TE BUĞDAY PAZARININ TEMELİ ATILDI