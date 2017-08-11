Ünal Dinç Kur'an Kursu'nun açılışı yapıldı
(Fotoğraflı)
Mahmut Kılınç
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde hayırsever Ünal Dinç tarafından yaptırılan Kur'an Kursunun açılışı gerçekleştirildi.
Açılış törenine, Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak, Jandarma Komutanı Mustafa Manga, Belediye Meclis Üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı.
Kur'an Kursu okunan duaların ardından hizmete açıldı.
(AG-Y)
11.08.2017 16:00:36 TSI
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