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İş yerini kurşunlama : 1 gözaltı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da bir iş yerine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Olayın şüphelisi olduğu iddia edilen bir şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde Turgut Reis Mahallesi Hastane Caddesi yakınlarında bulunan bir iş yeri önüne gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler iş yerine tabancayla ateş etti. Silah seslerinin duyulmasıyla vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde sokak ortasında bir adet tabanca bulunurken olayın şüphelisi olduğu iddia edilen bir şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(CK-SD-Y)



11.08.2017 16:01:59 TSI

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