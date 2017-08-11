ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Manisa BBSK sezona Fethiye müsabakası ile başlayacak

11 Ağustos 2017 Cuma, 16:03
Manisa BBSK sezona Fethiye müsabakası ile başlayacak
Manisa BBSK sezona Fethiye müsabakası ile başlayacak

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün 2017-2018 sezonunda oynayacağı maçların fikstürü belli oldu. Yeşil-beyazlılar sezona ligin ilk haftasında Fethiye Belediyespor deplasmanı ile başlarken sezonun son haftasında ise Mersin Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.
Türkiye Basketbol İkinci Ligi'nde 2017-2018 sezonu fikstürleri, gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda belli oldu. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü As Başkanı Orkun Şıktaşlı, TBF Ligler Direktörü Ayhan Özgümüş, TBF yetkilileri ve Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden diğer takımların temsilcileri de katıldı. Bu sezon B gurubunda mücadele edecek olan yeşil-beyazlı kulüp lige Fethiye Belediye maçıyla merhaba diyecek.
2017-2018 Sezonu Fikstürü şöyle:
"Manisa Büyükşehir Belediyespor- Fethiye Belediye. Gemlik Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor. Manisa Büyükşehir Belediyespor-Edirne Belediye Edirnespor. UPS-Manisa Büyükşehir Belediyespor. Erzurum Büyükşehir Belediye-Manisa Büyükşehir Belediyespor. Manisa Büyükşehir Belediyespor-Yeni Mamak Gençlik. İzmir Büyükşehir Belediyespor- Manisa Büyükşehir Belediyespor. Manisa Büyükşehir Belediyespor- Final Gençlik. Tenis Eskrim Dağcılık-Manisa Büyükşehir Belediyespor. Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bolu. Mersin Büyükşehir Belediye- Manisa Büyükşehir Belediyespor."
(SC-Y)

11.08.2017 16:05:49 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Manisa'ya kaçak sebze meyve girişleri sıkı takip altında
YEREL

MANİSA'YA KAÇAK SEBZE MEYVE GİRİŞLERİ SIKI TAKİP ALTINDA
Eski belediye binası kütüphane oluyor
YEREL

ESKİ BELEDİYE BİNASI KÜTÜPHANE OLUYOR
Kozanlı'ya beş günde terfi hattı döşendi
YEREL

KOZANLI'YA BEŞ GÜNDE TERFİ HATTI DÖŞENDİ
Soma'nın 16 mahallesine asfalt müjdesi
YEREL

SOMA'NIN 16 MAHALLESİNE ASFALT MÜJDESİ
Başkan Karaçoban mahallelerin sıkıntılarını yerinde dinliyor
YEREL

BAŞKAN KARAÇOBAN MAHALLELERİN SIKINTILARINI YERİNDE DİNLİYOR
Kula'nın Efeleri sezon hazırlıklarına başladı
YEREL

KULA'NIN EFELERİ SEZON HAZIRLIKLARINA BAŞLADI
Salihli'de Ulaşımda dönüşüm toplantısı
YEREL

SALİHLİ'DE ULAŞIMDA DÖNÜŞÜM TOPLANTISI
Salihli kurtuluşunu Murat Dalkılıç'la kutlayacak
YEREL

SALİHLİ KURTULUŞUNU MURAT DALKILIÇ'LA KUTLAYACAK
Manisa ormanlarında biyolojik mücadele
YEREL

MANİSA ORMANLARINDA BİYOLOJİK MÜCADELE
Trafikte öfkelerine hakim olmayı öğrendiler
YEREL

TRAFİKTE ÖFKELERİNE HAKİM OLMAYI ÖĞRENDİLER
Engellilerden Vali Güvençer'e 'Asansör arızası giderilsin' talebi
YEREL

ENGELLİLERDEN VALİ GÜVENÇER'E 'ASANSÖR ARIZASI GİDERİLSİN' TALEBİ
Yunusemre'nin 16 mahallesine sağlıklı altyapı
YEREL

YUNUSEMRE'NİN 16 MAHALLESİNE SAĞLIKLI ALTYAPI
Manisalı motorcular rekorlara imza attı
YEREL

MANİSALI MOTORCULAR REKORLARA İMZA ATTI
Soma yolları asfalta hazırlanıyor
YEREL

SOMA YOLLARI ASFALTA HAZIRLANIYOR
Gediz ve Kuzey Ege Havzası'nın korunmasına MASKİ'den tam destek
YEREL

GEDİZ VE KUZEY EGE HAVZASI'NIN KORUNMASINA MASKİ'DEN TAM DESTEK
Başkan Karaçoban vatandaşlarla buluştu
YEREL

BAŞKAN KARAÇOBAN VATANDAŞLARLA BULUŞTU