YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Manisa BBSK sezona Fethiye müsabakası ile başlayacak

Manisa BBSK sezona Fethiye müsabakası ile başlayacak



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün 2017-2018 sezonunda oynayacağı maçların fikstürü belli oldu. Yeşil-beyazlılar sezona ligin ilk haftasında Fethiye Belediyespor deplasmanı ile başlarken sezonun son haftasında ise Mersin Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

Türkiye Basketbol İkinci Ligi'nde 2017-2018 sezonu fikstürleri, gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda belli oldu. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü As Başkanı Orkun Şıktaşlı, TBF Ligler Direktörü Ayhan Özgümüş, TBF yetkilileri ve Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden diğer takımların temsilcileri de katıldı. Bu sezon B gurubunda mücadele edecek olan yeşil-beyazlı kulüp lige Fethiye Belediye maçıyla merhaba diyecek.

2017-2018 Sezonu Fikstürü şöyle:

"Manisa Büyükşehir Belediyespor- Fethiye Belediye. Gemlik Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor. Manisa Büyükşehir Belediyespor-Edirne Belediye Edirnespor. UPS-Manisa Büyükşehir Belediyespor. Erzurum Büyükşehir Belediye-Manisa Büyükşehir Belediyespor. Manisa Büyükşehir Belediyespor-Yeni Mamak Gençlik. İzmir Büyükşehir Belediyespor- Manisa Büyükşehir Belediyespor. Manisa Büyükşehir Belediyespor- Final Gençlik. Tenis Eskrim Dağcılık-Manisa Büyükşehir Belediyespor. Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bolu. Mersin Büyükşehir Belediye- Manisa Büyükşehir Belediyespor."

(SC-Y)



11.08.2017 16:05:49 TSI

NNNN

