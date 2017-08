YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çavuşoğlu: "Sesimize sahip çıkacağız"

BURSA (İHA) - Marmara Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği (MARTED) Başkanı Hasan Şirin, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nu ziyaret etti. Şirin, Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'na sektörün meselelerini aktardı.

Bursa'nın radyo, televizyon, gazete ve internet yayıncılığı anlamında Türkiye'nin marka kentleri arasında yer aldığını ifade eden MARTED Başkanı Hasan Şirin, "Radyo ve Televizyon yayıncıları olarak bugüne kadar her daim ülke menfaatlerini önde tutarak halkımızın ve kamunun sesi olduk. Geldiğimiz süreçte Türkiye'nin zor günler yaşadığının farkında olarak istihdam gücümüzü daha fazla artırmak için gayret göstermekteyiz. Yayıncılar olarak başlı başına sorunlarımız arasında müzik telif hakları, mecburi reklam yayınları, RTÜK payları, kaçak radyo yayıncılığının engellenmemesi, radyo ve televizyon vericilerinin olduğu bölgelerde ortaya çıkan enerji kesintileri, mahalli idareler başta olmak üzere reklam gelirleri ile ekonomik sıkıntılar yer almaktadır. Bursa ve bölgesinde uzun zamandır çözülemeyen meselelerimizin başında Gündoğdu anten ve yayın vericileri bölgesinde yer alan bozuk yol ciddi sıkıntıya yol açıyor. Yine aynı bölgede sürekli olarak meydana gelen elektrik kesintileri yayıncılarımızı usandırmıştır. Şehri yönetenlerin radyo ve televizyon çalışanlarını sarı basın kartları olduğu halde basın mensubu olarak kabul görmüyor olmaları ise en önemli sıkıntılarımızın başında yer almaktadır. Bilinmelidir ki, radyonun sesinin ulaşamadığı yer yoktur. İnanıyoruz ki, on yıllardır tozlu raflarda çözüm bekleyen sıkıntılarımız sonuçlanacaktır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin hızla büyümesinde Bursa'nın hiç hafife alınmayacak ölçekte katkıları bulunmaktadır. Bursa sadece sanayi, kültür, tarih, turizm ve tarım şehri değil, aynı zamanda basın ve medya şehridir. Bursa medyası Türkiye'nin ön sıralarında yer alan varlığı ile kendini yıllardır kanıtlamıştır. Elbette Radyo ve Televizyon Yayıncılarının meselelerini çözmek, yeni teknoloji ile sektörü daha hızlı buluşturabilmek ve Türkiye'nin yerel medyalarını güçlendirmek hükümetimizin öncelikleri arasında yer almakta. Türkiye'nin zorlu süreçlerinde ve son olarak ihanet şebekesinin hain darbe girişimi ile Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak milletimize kastedilmeye çalışıldığı 15 Temmuz 2016 gecesinden itibaren karşı koyan, halkımız ve devletimizi bütünleştiren yerel gazete, radyo ve televizyonlara müteşekkiriz. Elbette Bursa'da bahse konu sıkıntılar başta olmak üzere yayıncıların on yıllardır çözülemeyen sorunlarına da hükümetimiz döneminde çözümler ürettik ve üreteceğiz, halkımızın sesi olan yerel ve ulusal medyamıza dün olduğu gibi bugünde sahip çıkacağız" dedi.

