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Erzurum'da yabancı uyruklu 18 göçmen yakalandı

11 Ağustos 2017 Cuma, 16:10
Erzurum'da yabancı uyruklu 18 göçmen yakalandı
Erzurum'da yabancı uyruklu 18 göçmen yakalandı

(Fotoğraflı)

Ahmet Akbuğa
ERZURUM (İHA) - Erzurum'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmada yabancı uyruklu 18 göçmen ile bunları yasadışı yollarla Türkiye'ye sokan 2 organizatör yakalandı.
Konuyla ilgili Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışma sonucu, göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin yasadışı yollardan yurda giriş yapan yabancı uyruklu şahısları Ağrı - Erzurum illeri üzerinden batı illerine götürmeye çalıştıkları bilgisinin alınması üzerine; Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Horasan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Dellalhan Jandarma Karakol Komutanlığı unsurlarınca bir ay süre ile yapılan teknik ve fiziki takip sonucu yapılan operasyonda yasadışı yollardan yurda giriş yapan 18 göçmen, bunlara aracılık eden 2 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve göçmenlerin sevkinde kullanılan 1 araç yakalanmıştır. Yabancı uyruklu şahıslar hakkında Türkiye'ye yasadışı yollarla giriş yapmaları sebebiyle; 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 102'nci maddesine göre kişi başı 2.507 TL olmak üzere toplam 45.126 TL idari para cezası uygulanarak yabancı şahısların Erzurum Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslimleri sağlanmıştır. Adli makamlara sevk edilen 2 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alınarak adli işlemler başlatılmıştır."
(AA-AA-Y)

11.08.2017 16:12:48 TSI
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