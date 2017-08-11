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Manisa'ya kaçak sebze meyve girişleri sıkı takip altında

11 Ağustos 2017 Cuma, 16:12
Manisa'ya kaçak sebze meyve girişleri sıkı takip altında
Manisa'ya kaçak sebze meyve girişleri sıkı takip altında

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Halis Satılmış, hal zabıta ekiplerinin yol denetimine katıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa ile ilçelerine kaçak sebze ve meyve girişlerini önleyerek üreticiyi korumak amacıyla yol denetimlerini sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Halis Satılmış, Salihli'de hal zabıta ekiplerinin denetimine katıldı. Araçlarda yer alan ürünlerin hal kayıt sistemine bildiriminin olup olmadığı kontrol edildi. Denetimlerle ilgili bilgi veren Satılmış, "Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla, hem üreticimizi hem tüketicimizi korumak amacıyla denetimlerimizi sürdürüyoruz. Manisa 6 ile sınırı olan, yollarının yüzölçümü saymakla bitmeyen bir şehir. 5 ayrı ekibimiz var. Biz zaman zaman, hem onların denetimlerini kontrol etmek hem de işleyişe bakmak açısından ziyaret gerçekleştiriyoruz. Araçlarımızı durdurup hal hayıt sistemine bildirimleri olup olmadığına bakıyor, bildirimi olmayanlara cezai işlem uyguluyoruz. Çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.
(SC-Y)

11.08.2017 16:14:36 TSI
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