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DAKA'dan önemli destekler

11 Ağustos 2017 Cuma, 16:13
DAKA'dan önemli destekler
DAKA'dan önemli destekler
- Vali Zorluoğlu, DAKA'yı ziyaret ederek, kurumun projeleri ve yatırımları hakkında bilgi aldı

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Valisi Murat Zorluoğlu, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansını (DAKA) ziyaret ederek, Genel Sekreter Vekili Halil İbrahim Güray'dan kurumun projeleri ve yatırımları hakkında bilgi aldı.
DAKA hizmet binasındaki incelemeleri sırasında personelle de tanışan Vali Zorluoğlu, daha sonra düzenlenen toplantıya katılarak DAKA'nın Cazibe Merkezleri Programı kapsamında sürdürdüğü ve planlanan yatırımları hakkında bilgilendirildi. Toplantıda ajansın Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illerinde faaliyet gösterdiğini anlatan Genel Sekreter Vekili Güray, kurumun önemli projelerinden tekstilkent, Urartu Müzesi ve kongre fuar merkezi ile ilgili gelişmeleri de paylaştı.
Bilgilendirme sonrası yaptığı açıklamalarda, DAKA'nın güzel işler yaptığını ifade eden Vali Zorluoğlu, kurumun gerek özel sektör gerekse resmi kurumlara proje anlamında önemli destekler verdiğini kaydetti. DAKA'nın hatırı sayılır fizibilite çalışmaları yürüttüğüne de değinen Vali Murat Zorluoğlu, "Cazibe Merkezleri Programımız, Kalkınma Bakanlığımızın bu şehirde daha çok görülen hizmetler yaptığı program. Tekstilkent, Urartu Müzesi ve fuar kongre merkezi gelecek vaat ediyor. Müze yapılmış ve bitmiş. Ben beğendim. Van için kıymetli, bu müzeyi yakın zamanda açacağız. Cazibe Merkezleri Programı kapsamında destekleyeceğimiz eski Van şehri, yavaş yavaş ayağa kalkıyor. O bölgede vakıf eserleri var. Kızıl Minare, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından programa alınıp restore edilecek. Eski Van'ı canlandırırsak, Van ili ziyaretçiler için ciddi bir cazibe alanı olur" şeklinde konuştu.
(MSA-Y)

11.08.2017 16:14:42 TSI
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