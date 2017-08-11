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İznik'te yol hamlesi

11 Ağustos 2017 Cuma, 16:13
İznik'te yol hamlesi
İznik'te yol hamlesi

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, ilçe merkezindeki yol çalışmalarını teftiş etti.
Topkapı mevkii ve bir çok yerinde aralıksız devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyen Sargın, personelden bilgi aldı. Başkan Sargın "Yaptığımız bütün çalışmalarla dokunmadık mahalle ve girilmedik sokak bırakmayacağız" dedi.
Sargın, Son olarak İpekyolu Caddesi, Mercan Sokak, Yeşil Dağ Sokak, Doktor Enis Bey Sokak, Filiz Sokak, Boncuk Sokak, Marmamara Sokak, DSİ Sokak, Halil Ergün Sokak ve Balıkçı Hasan Sokak'ta yürütülen yol çalışmaları sürüyor. Mahalle muhtarlarımızın ve hemşerilerimizin talepleri doğrultusunda nerede hangi hizmete ihtiyaç varsa büyük, küçük demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın takdiri azmimizi artırıyor. Bütün hemşerilerime bu destekten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(MŞ)

11.08.2017 16:16:17 TSI
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