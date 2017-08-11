Kendisine zarar veren şahıs hastaneye kaldırıldı
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, kendisine zarar vererek kendisini yaralayan adam hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesinde ikamet eden A.Ç., yaşadığı psikolojik sorunlardan dolayı kendisine zarar vermeye başladı. Vücudunun çeşitli yerlerini yaralayan A.Ç., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
(CK-SD-Y)
11.08.2017 16:17:16 TSI
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