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Girişimci 50 kursiyer, iş yeri sahibi oldu



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de girişimcilik eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerden 50'si, devlet desteğiyle iş yeri sahibi oldu.

Bingöl'de belediye ve KOSGEB işbirliği ile düzenlenen kursa katılan kursiyerlerden 50'sinin iş yeri sahibi olduğu bildirildi. Belediye Başkanı Yücel Barakazi'de, aldıkları girişimcilik belgesiyle iş yeri açan kursiyerlerden bazılarını yerinde ziyaret etti.

Devlet desteğiyle iş yeri sahibi olan girişimcilerin, kentin ekonomisine katkı sağladığını belirten Başkan Barakazi," Yıl içerisinde farklı tarihlerde açılan kurslarda eğitimini tamamlayan 50 girişimci adayı, devlet desteğini fırsata dönüştürdü. 2017 yılının ilk 7 ayında düzenlediğimiz kurslarımızda 180 girişimci adayı belge sahibi oldu. Bu ay başlattığımız kurslarda da 120 kişi eğitim görecek" dedi.

Girişimci adaylarını desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Barakazi,"Bingöl Belediyesi olarak genç girişimcileri destekliyoruz. Gerek eğitim kursları düzenleyerek, gerekse farklı alanlarda onlara destek çıkarak iş imkanlarına kavuşmalarını sağlıyoruz. Belediyemiz ve diğer kurumlarımızca düzenlenen kurslarda eğitimlerini tamamlayarak belge sahibi olan girişimci adaylarının açtığı her iş yeri, hem kentin ekonomisine nefes aldırıyor hem de yeni iş alanları oluşturuyor"diye konuştu.

Girişimcilik kurslarını tamamlayan herkesin aldıkları belgeleri değerlendirmesini isteyen Başkan Barakazi,devletin sağladığı bu fırsattan her girişimci adayının faydalanmasını beklediklerini kaydetti.

(YA-HİV-Y)



11.08.2017 16:17:59 TSI

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