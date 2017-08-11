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Sakarya yerli oto üretimi için hazır

11 Ağustos 2017 Cuma, 16:16
Sakarya yerli oto üretimi için hazır
Sakarya yerli oto üretimi için hazır

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın milli üretimler ve otomotiv şehri hedefine ulaşması için gerçekleştirilen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yerli otomobil üretiminin Sakarya'ya kazandırılması için yapılan istişare toplantılarının ikincisi Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (SATSO) gerçekleştirildi.
SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul ev sahipliğinde, Vali İrfan Balkanlıoğlu'nun başkanlık ettiği toplantıya, AK Parti MKYK Üyesi Milletvekili Recep Uncuoğlu, Milletvekilleri; Ayhan Sefer Üstün, Prof. Dr. Mustafa İsen ve Ali İhsan Yavuz, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden Orhan Özer, SATSO Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan Yılgenci, Ömer Arslan ve Onur Kansu ile Genel Sekreter Yiğit Ateş katıldı.
İlk buluşmada kararı alınan yerli otomobil için kapsamlı çalışma dosyasının Orhan Özer'in anlatımıyla, tüm detaylarıyla incelendiği toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Toplantıda konuşan Vali İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya'nın tertipli ve düzenli sanayileşmesiyle milli üretimler ve üretimi gerçekleştirecek firmalar için çok avantajlı bir yer olduğunu vurguladı. Balkanlıoğlu, "Sakarya gerek konumu, gerek otomotiv sektöründeki tecrübeli ve nitelikli istihdamı, nüfus için hazırlığı ve özellikle lojistikteki ayrıcalıklı özelliğiyle yerli otomobil üretimi için en avantajlı ildir. Bizler de hep birlikte bu milli yatırımı şehrimize kazandırmak için gereken tüm çalışmayı yapıyoruz, yapacağız" diye konuştu.

Yan Sanayi İçin de Çalışma Var
Sakarya'nın otomotiv sektöründe tecrübesinin ve nitelikli istihdamımın önemli bir avantaj olduğunu belirten AK Parti MKYK Üyesi Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, "Milli ve yerli üretimde ana sanayi ve onu destekleyecek yan sanayiyi tüm aşamalarıyla düşünüyoruz. Yan sanayi konusunda da yer hazırlığımız ve Bakanlığımızın destekleyeceği avantajlarımız olacaktır" dedi.

Avantajlarımıza Güveniyoruz
Yerli otomobil üretimini gerçekleştirilecek firmaların sektördeki tüm avantajları değerlendireceğinin altını çizen AK Parti Sakarya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen, "Yatırımı yapacak firmaların tüm detayları incelediğinde Sakarya kararını vereceği inancını taşıyorum. Şehrimizi hazırlamak konusunda ciddi ve önemli bir çalışmanın içerisindeyiz ve şehrimizin avantajlarına güveniyoruz" diye konuştu.

Kuzey Bölgesi'nde
Toplantıda konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, "Yerli otomobil Sakarya'mızda üretilmelidir. Tüm ayrıntılarıyla üretimin şehrimizde yapılması için gerekli çalışmamız mevcut. Sakarya'mızın lojistik avantajının değerlendirileceği Kuzey Bölgesi'nde bu üretime ev sahipliği yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Dev Yatırımlar Avantajı İspatlıyor
AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya'nın dev yatırımlara ev sahibi olduğuna işaret ederek yatırım kararlarının alınmasının şehrin otomotiv sektöründeki avantajlarını ispatladığına vurgu yaptı. Yavuz, "Milli ve yerli oto üretimine en iyi ev sahibi bizim şehrimiz olacaktır. Gereken tüm çalışmayı yapacağız" dedi.

Üniversite Çalışmaya Hazır
Sakarya Üniversitesi'nin otomotiv sektörü için uzman kadrosuyla çalışma yapmaya hazır olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas, "Yerli otomobil dosyasının hazırlanmasında Odamız SATSO ile önemli bir çalışmamız oldu. Sakarya'mızın tüm avantajlarını dosyamızda işaret ettik. Bundan sonraki aşamalarda da biz üniversite olarak hazırız" diye konuştu.

Son Hazırlıklar Bakan Özlü'ye Sunulacak
İstişare toplantısının sonunda konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, "Yerli otomobile ve milli üretimlere ev sahibi olmak için yaklaşık 6 yıldan beri şehrimizin sanayi ve ticaretini nitelikli ve kapsamlı çalışmalarla hazırlıyoruz. Çalışmalarımıza destek veren ve toplantımızda bizlerle olan şehrimiz karar vericilerine çok teşekkür ediyorum. Yerimiz hazır, üretim üssü çalışmamız hazır, dosyamız hazır. TOBB Başkanımıza, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza son hazırlıklarımızı tekrar sunacağız ve çalışmalarımıza hep birlikte hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
(BCT-İÇ)

11.08.2017 16:18:00 TSI
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