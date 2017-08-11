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Yamalak Köprüsü, Büyük Menderes'in üzerinde gerdanlık gibi olacak



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Kuyucak Yamalak Köprüsü'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bölge halkının yıllardır en büyük sorunu olan, tek aracın bile zorlukla geçebildiği eski ve yıpranmış haldeki mevcut köprü yıkılarak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından yeni köprünün temeli atılmıştı. Yamalak Köprüsü'nde yoğun olarak yürütülen çalışmalar neticesinde sona yaklaşıldı.

Yakında açılışı yapılacak köprü ile ilgili olarak Başkan Çerçioğlu "2014 seçimlerinde bölge halkına sorduk en büyük sorunuz nedir diye, bize köprülerinin 1950'li yıllarda yapıldığını ve ihtiyaçlarına cevap veremediğini yıkılıp yenisinin yapılmasını talep ettiklerini bildirdiler. Halk ister büyükşehir yapar ilkemizden yola çıkarak vatandaşlarımızın isteği modern bir köprünün temelini attık. Bir ay sonra Kuyucak halkı ile birlikte açılışını yapacağız. Kuyucak Yamalak Köprüsü Büyük Menderes'in üzerinde bir gerdanlık gibi olacak, ışıl ışıl parlayacak" dedi.

(MB-Y)



11.08.2017 16:18:02 TSI

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