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Dernek yöneticilerinden Vali Zorluoğlu'na ziyaret



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VAN (İHA) - Futbol Antrenörler Derneği Van Şube Başkanı Mehmet Tuğrul ve beraberindeki heyet, Vali Murat Zorluoğlu'na Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevleri dolayısıyla ziyareti ettiler.

Çeşitli spor dernek ve kurul temsilcileriyle gerçekleştirdiği ziyarette Van'da yürütülen sportif faaliyetler ve projeler hakkında Vali Zorluoğlu'na bilgi aktaran Tuğrul, dernek yönetimi ve üyeleri adına kendisine yeni görevlerinde başarı dileklerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Murat Zorluoğlu, kendisinin de sporla yakın ilgisi bulunduğunu ve spora son derece önem verdiğini belirterek, "Van'daki çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla buluşması için hem valilik hem büyükşehir belediyesi olarak gereken neyse yapacağız. Sportif faaliyetlerin yaygınlaşmasına yönelik yeni projeler üretilecek, büyüklü-küçüklü yeni tesisleri ilimize kazandırarak, vatandaşlarımızı sporla daha fazla buluşturmanın yollarını arayacağız" dedi.

Ziyarette, Futbol Antrenörler Derneği Van Şube Başkanı Mehmet Tuğrul'un yanı sıra Dernek Başkan Yardımcısı Erdal Özşener, Futbol İl Tertip Başkanı Nurettin Tuğrul, Futbol İl Hakem Kurulu Başkanı Taner Coşkun, Hokey Federasyonu Başkanlığı İl Temsilcisi Yalçın Kılıçer ile İl Hakem Atama Sorumlusu Sacit Solmaz da yer aldı.

(MSA-Y)



11.08.2017 16:18:28 TSI

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