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Süleymaniye mahallesinde yollar tamamlandı

11 Ağustos 2017 Cuma, 16:18
Süleymaniye mahallesinde yollar tamamlandı
Süleymaniye mahallesinde yollar tamamlandı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi Süleymaniye mahallesi sokaklarında ki parke çalışmalarını tamamladı.
Yapılan parke yol yapım çalışmalarını da inceleyen Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, mahallede yapılması gerekenler konusunda ilgili müdürlüklere talimatlar verdi ve açıklamasında Süleymaniye Mahallesi'ndeki yapılaşmanın bulunduğu tüm sokaklarda çalışmalarının tamamlanarak, parke yapılabilecek yol ihtiyacının buralarda kalmadığını belirtti. Süleymaniye Mahallesinde kilitli parke döşenebilecek tüm sokakların bugün itibariyle tamamlandığını ifade eden Demirkol, kentin gelişine göre planlanacak yeni yollarda tekrar planlama yapılacağını belirterek, "Süleymaniye Mahallesinde yapılaşmanın hiç olmadığı yerlerde, tepeleri dümdüz ederek ve beş metreye varan kazıları yaparak kırmızı kot uygulamasıyla da yeni yollar açmaktayız. Bu çalışmalarımız geçmişte olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Gelecekte de devam edecektir. Süleymaniye halkına hayırlı olsun" diye konuştu.
Süleymaniye Mahalle Muhtarı Salih Dağ ise yapılan çalışmalardan ötürü Başkan Demirkol ve ekibine teşekkür ederek, Demirkol'dan oyun grubu talep ettiklerini ve bu talebin de olumlu yanıt bulduğunu ifadelerine ekledi.
Süleymaniye yeni yüzüne kavuştu
Haliliye Belediyesi Süleymaniye Mahallesinde bugüne kadar 21 bin metrekare üzerinde parke yol döşemesi yaptı. 13 yeni yol açtı ve 509 kamyon malzeme ile 13 bin ton malzeme taşıyarak stabilize yol yapımında bulundu. Haliliye'nin hizmetlerinin aralıksız devam ettiği mahalle sakinleri belediyenin çalışmalarından memnun.
(AK-SD-Y)

11.08.2017 16:18:48 TSI
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