YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dalyan Kanalındaki kirlilik tepki çekti

Dalyan Kanalındaki kirlilik tepki çekti



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) -Dalyan Mahallesinde, her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Dalyan kanalının son görüntüleri çevre duyarlılığı olan vatandaşların tepkisini çekti.

Kanaldaki çöplerin fotoğrafını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşan vatandaşlar yetkililerin dikkatini çekmeye çalıştılar.

Kanaldaki kirliliği fotoğraf ve video ile kaydeden bazı vatandaşlar ise şunları dile getirdi; "Dalyan kanalı dünyaca bilinen bir yer. Bu halde olması içimizi sızlatıyor. Buraya her gün kanalı görmek ve tekne turlarına katılmak için binlerce yerli ve yabancı turist geliyor. Bu görüntüleri izah edemiyoruz. Dalyan kanalının temizliğini yetkililer sadece gönüllülerden bekliyorlar. Yetkililerinde taşın altına elini sokmalarını bekliyoruz. Bu kanalın sahibi yok mu?"

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur da, Dalyan kanalına acilen sintine merkezi yapılması gerektiğini açıklamıştı.

Her yıl kanal il idare kurulu toplantısında tedbirler alınmasına rağmen şuana kadar hiçbir uygulama yapılmamasının üzüntü verici olduğunu dile getiren Okutur, konuyla ilgili; "Artık bunun uygulanma zamanı gelmiştir. Çünkü kanalın ciddi anlamda kirlendiği açıktır. Bu durum Üniversitelerimizden aldığımız raporlarla da belirlenmiştir. Acilen sintine suyu alma depolama tesislerimizi yaparak, teknelerimizin sintine suyu ve egzoz bakımlarının kontrollerinin yapılması gerekiyor. Bunların kesinlikle kontrol altına alınması gereklidir. Bununla ilgili acilen Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Kaymakamlıklarımızın harekete geçmesi gerekmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

(CC-MB-Y)



11.08.2017 16:20:36 TSI

NNNN