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Pamukova'da 3 mahalleye daha sıcak asfalt

11 Ağustos 2017 Cuma, 16:21
Pamukova'da 3 mahalleye daha sıcak asfalt
Pamukova'da 3 mahalleye daha sıcak asfalt

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından Pamukova'da devam eden asfalt çalışmaları devam ediyor.
26 kilometrelik güzergahta çalışmaların sürdürüldüğünü aktaran YOLBAK Başkanı Haydar Akbulut, "Pamukova Bakacak ile Çilekli Mahalleleri arasında başlattığımız çalışmalar tamamlandı. Şimdi de Çilekli, Hüseyinli ve Kemaliye istikametinde ekiplerimiz asfalt serim işlemlerini sürdürüyor. İnşallah kısa süre içerisinde arterin bu kısmını tamamlamış olacağız" dedi.
3 mahallede çalışmaların sürdüğünü ifade eden Akbulut, "Pamukova'da 26 kilometrelik 7 mahalle güzergahında asfalt çalışması başlattığımızı duyurmuş, ekiplerimizin arterde 31 bin ton asfalt kullanacağını açıklamıştık. Bakacak ile Çilekli Mahallelerimiz arasında kalan kısımdaki çalışmalarımızı tamamladık. Çilekli, Hüseyinli ve Kemaliye Mahalleri'nde ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. İnşallah kısa süre içerisinde bu kısmı da tamamlayacak, güzergahın devamı olan Akçakaya, Ahiler ve Mekece arasına geçeceğiz. Çalışmalarımızın Pamukovamız ve mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
Yeni yapılan yoldan memnun olduklarını belirten Çilekli Mahallesi Muhtarı Hasan Hüseyin Bilginer, "Yolumuz çok güzel oldu. Yapılan bu hizmette mahalle halkımız rahata kavuştu, gidiş gelişler artık sorun olmaktan çıktı. Bizi tozdan topraktan kurtaran Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğluna çok teşekkür ediyoruz" dedi. Hüseyinli Mahalle Muhtarı Yakup Çoban, "Yapılan hizmetlerden oldukça memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu'na çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Pamukova Muhtarlar Derneği Başkanı ve Kemaliye Mahallesi Muhtarı Recep Garip, "Yapılan grup yolumuzla birlikte ulaşım rahatlayacak ve tarım ile uğraşan mahalle sakinlerimize ekonomi açısından gelirleri yüksek seviyeye çıkacaktır. Çünkü bu yol ile birlikte köyümüze gelen misafirler artacak, alışveriş olanakları sağlanacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu'na ve çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
(BCT-İÇ)

11.08.2017 16:23:35 TSI
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