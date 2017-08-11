Kulu'da trafik kazası: 3 yaralı
(Fotoğraflı)
Ömer Keleş
KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kazım Y. idaresindeki 48 AJ 711 plakalı pikap kavşaktan döneceği sırada Adem K. (33) idaresindeki 06 TAE 60 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Adem K. ile araçta buluna Süleyman K. (64) ve 7 yaşındaki B.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların ilk müdahalelerin ardından Konya'ya sevk edildikleri öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza sonrası pikap sürücüsünün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
(ÖK-AH-Y)
11.08.2017 16:24:28 TSI
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