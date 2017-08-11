Bilecikspor eski teknik adamı Çalışkan'dan Başkan Vekili Can'a ziyaret
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Eski Bilecikspor Teknik Direktörü Beyhan Çalışkan, Bilecik Belediye Başkan Vekili Nihat Can'ı ziyaret etti.
Başkan Vekili Nihat Can, bir dönem Bilecikspor'da görev alan değerli bir ismi Bilecik'te görmekten duyduğu memnuniyeti belirtti. Ata toprakları Bilecik'i ziyaret etmiş olmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Çalışkan, Bilecik'teki son değişim ve gelişime dikkat çekti. Başkan Vekili Nihat Can, ziyaret sonunda Teknik Direktör Beyhan Çalışkan'a, üzerinde Osmanlı Arması bulunan tabak hediye ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.
(DA-Y)
11.08.2017 16:28:09 TSI
NNNN