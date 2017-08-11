YEREL HABERLER / KİLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Canbolat paşa konağının restorasyonu son aşamaya geldi

Canbolat paşa konağının restorasyonu son aşamaya geldi



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, Canbolat Paşa Konağında restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar bitirilmesinin planlandığını söyledi.

İl Genel Meclisi Başkanı Karakuş, Önceki yıl İl Özel İdaresi tarafından satın alınan ve Tekye Camisinin yanında bulunan tarihi Canbolat Paşa Konağında restorasyon çalışmalarında sona gelindiğini ifade ederek, "Kültürel Mirasın korunarak, gelecek kuşaklara aktarılması için hazırlanan projeye göre binanın metruk görüntüsünden kurtarılarak, Kilis'e eğitim, kültür ve sosyal alanda katkı sağlaması amaçlıyoruz. Vilayetler Hizmet Birliği Encümeninde görevim nedeniyle 750 bin TL, İl Özel İdaresine aktardık. Bu aktarılan parayla restorasyon ihalesi yapıldı. Bu yıl içerisinde Canbolat Paşa Konağının restorasyon işinin tamamlanarak İl Özel İdaresine devir edilecek. Tarihimizi yaşatmaya yönelik bu ve bunun gibi projelere katkıda bulunan, emeği geçen herkese şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz" dedi.

(MAD-SD-Y)



11.08.2017 16:28:27 TSI

NNNN

