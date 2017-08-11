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Vali Coşkun: "Şehitlerimizin yakınları için ne yapsak az kalır"



(Fotoğraflı)



Resul Özdil

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Şehitlerimizin aileleri devletimize, milletimize ve bizlere emanettir. Herhangi bir sıkıntıları olduğunda her zaman şehitlerimizin ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin yakınları için ne yapsak az kalır" dedi.

Vali Coşkun, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesini ziyaret etti. Dernek Başkanı Durmuş Öksüz'den dernek çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Coşkun, şehitlerin aileleri ile yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Vali Coşkun, "Şehitlerimizin aileleri devletimize, milletimize ve bizlere emanettir. Herhangi bir sıkıntıları olduğunda her zaman şehitlerimizin ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin yakınları için ne yapsak az kalır" dedi.

Ziyaret sonunda Vali Ömer Faruk Coşkun'a üzerinde Osmaniyeli şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu bir tablo takdim edildi.

(RSL-Y)



11.08.2017 16:36:33 TSI

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