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Ziraat Odaları toplandı



(Fotoğraflı)



Adem Durmaz

ANTALYA (İHA)- Ziraat Odaları koordinasyon toplantısı Korkuteli Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Özen, İl Müdür Yardımcısı Gökhan Karaca, Şube Müdürü Derya Bilgin, Korkuteli İlçe Müdürü Özlem Çağırıcı ve İlçe Ziraat Odası başkanları katıldı. Toplantıda, sulama ve etkin su kullanımı, elektrik aboneliği ile ilgili sorunlar hububat ithalatı, alım fiyatları, sera atıklarının neden olduğu sorunlar, fide desteği, biyolojik mücadelenin yaygınlaştırılması konuları görüşüldü.

İl Müdürü Mustafa Özen, Sulama ve etkin su kullanımı hakkında bilgi verdi. Özen, Suların hunharca kullanılmasının acilen önüne geçilmesi gerektiğini ve ilerleyen zamanlarda yaşanacak su kıtlığına şimdiden çareler aranması gerektiğini belirtti.

İyi tarım uygulamaları hakkında da bilgi veren Özen, "Bizler kimyasal kullanımı olmadan üretim yapmalı ilaç kullanımına son vermeliyiz. İl Müdürlüğü olarak iyi tarım uygulamalarını yoğun bir tempoyla gerçekleştirmeye çalışıyoruz ve Ziraat Odalarından bu konuda destek bekliyoruz" dedi.

Özen, Demre bölgesinde biyolojik mücadelenin 2 bin dekar alanda uygulandığını belirtti. Toplamda 20 bin dekar üretimin olduğu bir bölge içinde 2 bin dekar alanda biyolojik mücadele uygulamasının istenilen başarıyı getirmediğini vurgulayan Özen, biyolojik mücadele uygulamasının yapıldığı örtüaltı alanlarında artışın hızlı bir şekilde sağlanması için tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti.

(AD)



11.08.2017 16:40:07 TSI

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