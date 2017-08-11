ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / OSMANİYE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Altunkaynak: "Osmaniye'de 3 bin 200 kişi de işsizlik maaşı alıyor"

11 Ağustos 2017 Cuma, 16:38
Altunkaynak: "Osmaniye'de 3 bin 200 kişi de işsizlik maaşı alıyor"
Altunkaynak: "Osmaniye'de 3 bin 200 kişi de işsizlik maaşı alıyor"

(Fotoğraflı)

Resul Özdil
OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu (İşkur) İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, işbaşı eğitim programı kapsamında 7 ayda bin 937 işe yerleştirme sağlandığı Osmaniye'de 3 bin 200 kişi de işsizlik maaşı aldığını söyledi.
Altunkaynak, yardımcısı Hacı Akkoyun ile birlikte Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti'ni (CGC) ziyaretinde yaptığı açıklamada, kentte kursların ve iş başı eğitim programlarının devam ettiğini belirterek, "Açılan kurslar sonucunda kursiyerlerin istihdamı bizim için çok önemlidir. Şu anda, köylerimizde bile kurs açmak isteyenler var. Amacımız, açılan kurslardan katma değer oluşturmaktır. Devletimiz istihdam konusunda çok iyi niyetli. Bu iyi niyeti suistimal etmemek şarttır. Şu anda işbaşı eğitim programı kapsamında 7 ayda bin 937 işe yerleştirme sağlandı. Ayrıca, 3 ay eğitim sonucunda bin 463 kişi işe yerleştirildi. Kentimizde 3 bin 200 kişi de işsizlik maaşı almaktadır" şeklinde konuştu.
Ahmet Altunkaynak, istihdam seferberliği kapsamsında işsizlerin istihdamına yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.
(RSL-Y)

11.08.2017 16:41:28 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Osmaniye Devlet Hastanesi ihalesi yapıldı
YEREL

OSMANİYE DEVLET HASTANESİ İHALESİ YAPILDI
Vali Coşkun: &quot;Şehitlerimizin yakınları için ne yapsak az kalır&quot;
YEREL

VALİ COŞKUN: "ŞEHİTLERİMİZİN YAKINLARI İÇİN NE YAPSAK AZ KALIR"
AK Parti'li Önal: &quot;2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz&quot;
YEREL

AK PARTİ'Lİ ÖNAL: "2023 HEDEFLERİNE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"
Osmaniye'de kurbanlık fiyatları belirlendi
YEREL

OSMANİYE'DE KURBANLIK FİYATLARI BELİRLENDİ
Mısırda 499 bin 168 ton rekolte bekleniyor
YEREL

MISIRDA 499 BİN 168 TON REKOLTE BEKLENİYOR
Kebap bacasında yangın
YEREL

KEBAP BACASINDA YANGIN