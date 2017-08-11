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Altunkaynak: "Osmaniye'de 3 bin 200 kişi de işsizlik maaşı alıyor"



(Fotoğraflı)



Resul Özdil

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu (İşkur) İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, işbaşı eğitim programı kapsamında 7 ayda bin 937 işe yerleştirme sağlandığı Osmaniye'de 3 bin 200 kişi de işsizlik maaşı aldığını söyledi.

Altunkaynak, yardımcısı Hacı Akkoyun ile birlikte Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti'ni (CGC) ziyaretinde yaptığı açıklamada, kentte kursların ve iş başı eğitim programlarının devam ettiğini belirterek, "Açılan kurslar sonucunda kursiyerlerin istihdamı bizim için çok önemlidir. Şu anda, köylerimizde bile kurs açmak isteyenler var. Amacımız, açılan kurslardan katma değer oluşturmaktır. Devletimiz istihdam konusunda çok iyi niyetli. Bu iyi niyeti suistimal etmemek şarttır. Şu anda işbaşı eğitim programı kapsamında 7 ayda bin 937 işe yerleştirme sağlandı. Ayrıca, 3 ay eğitim sonucunda bin 463 kişi işe yerleştirildi. Kentimizde 3 bin 200 kişi de işsizlik maaşı almaktadır" şeklinde konuştu.

Ahmet Altunkaynak, istihdam seferberliği kapsamsında işsizlerin istihdamına yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

(RSL-Y)



11.08.2017 16:41:28 TSI

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