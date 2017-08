YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Tollu'dan Kur'an öğrenen çocuklara hediye

Başkan Tollu'dan Kur'an öğrenen çocuklara hediye



MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Kocahasanlı Merkez Camii Yaz Kuran Kursu öğrencilerini ziyaret ederek, hediye verdi.

Kocahasanlı Merkez Camii'ni ziyaret ederek Kur'an Kursu öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Tollu, çocuklarla sohbet etti. Çocuklara hediyeler dağıtan Tollu, küçük yaşta alınacak olan dini eğitimin öneminden bahsederek, çocuklara başarılar diledi.

Başkan tollu, burada yaptığı konuşmada, dini ve milli eğitime her zaman destek olduklarını söyledi. Kursa katılan öğrencilerin gösterdikleri özverinin takdirle karşılanması gerektiğini vurgulayan Tollu, öğrencilerin Kuran-ı Kerim eğitiminin yanında İslam dinini de doğru bir şekilde öğrenmelerinin kendilerinin mutlu ettiğini belirtti. Tollu, "Yaşıtları internet başında vakit öldürürken, burada dinini, diyanetini öğrenmeye çalışan gençler, bu ülkenin geleceği olan gençlerdir. Hepsini tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum. Gençlerimizin ve çocuklarımızın her türlü eğitimlerini en iyi şartlarda almaları için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü kaliteli insanlar bu tür eğitimleri alarak kendilerini yetiştiriyor. Bu düşüncelerle okullarımıza, Kuran kurslarımıza ve camilerimize her türlü desteği veriyoruz. Yaptığımız hizmetleri bu ülkenin geleceği için, kendi geleceğimiz için yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ancak eğitimi bir bütün olarak ele almalıyız, öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere de birçok görev düşüyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi başıboş bırakmamalıyız. Biz zaten bu dünyada imtihan için bulunuyoruz. Bu imtihanı en iyi şekilde geçmemizin yolu alacağımız dini eğitimden geçiyor. Bizler de Erdemli'deki bu genç nüfusun doğru yönlendirilmesi adına çalışmalar yapıyor, onlara destek oluyoruz" dedi.

Yaz Kuran Kursu hocalarından Ali Köse de Başkan Tollu'ya desteklerinden dolayı teşekkür ederek, verilen hediyelerin çocukların eğitime daha iyi sarılmaları, devamlılık göstermeleri ve özendirilmesi için kullanılacağını söyledi.

11.08.2017 16:45:52 TSI

