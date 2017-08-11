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Osmaniye Devlet Hastanesi ihalesi yapıldı

11 Ağustos 2017 Cuma, 16:43
Osmaniye Devlet Hastanesi ihalesi yapıldı

Resul Özdil
OSMANİYE (İHA) - AK Parti Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal, 600 yataklı devlet hastanesi proje ihalesinin Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldığını, bu hizmetin Osmaniye için bir devrim niteliği taşıdığını söyledi.
Önal, yaptığı açıklamada, AK Parti Hükümeti'nin Türkiye genelinde olduğu gibi Osmaniye'de de devasa yatırımlara imza atmaya devam ettiğini söyledi.
Kentte yapılacak ve yapılması planlanan yatırımların ne aşamada olduğu hakkında bilgi veren Önal, şunları kaydetti:
"Osmaniye'de hükümetimizin büyük yatırımlarından olan 600 yataklı yeni devlet hastanesinin proje ihalesi Sağlık Bakanlığımız tarafından 10 Ağustos 2017 de yapıldı. Önemli bir sağlık yatırımı olan hastane yapımının takibini hassasiyetle yapacağız. Bu yatırım hükümetimizin bölgemizde yaptığı en büyük yatırımlardan bir tanesidir. Hastanemizin yapılması sağlık hizmetlerinde ilimizde bir devrim anlamı taşımaktadır. Sağlık hizmetinin üst seviyeye çıkması en büyük arzumuzdur. Bunun yanı sıra, İl Özel İdaresi tarafından 32 derslikli Merkez İmam Hatip Lisesi ihalesi 9 milyon 750 bin lira bedelle yapıldı. Ayrıca yine Özel İdaresi tarafından Düziçi Karagedik Köyü Sağlık Evi Yapım İşi ihaleleri de tamamlandı" şeklinde konuştu.
(RSL-Y)

11.08.2017 16:46:15 TSI
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