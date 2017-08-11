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İncesu'da Saraycık Mahallesine yapılan 437 konutun kurası çekildi



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KAYSERİ (İHA) - İncesu Belediyesinin Toplu Konut İdaresi Başkanlığına yaptığı başvuru sonucu Saraycık mahallesinde ön talebi toplanarak başlanan 437 konutun kat kuraları bugün çekildi.

Çekiliş törenine, İncesu Kaymakamı Barış Demirtaş, İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, Toplu Konut İdaresi Kura Çekilişi yetkili personelleri ve İncesu Noterinin katılımı ile hak sahiplerinin daireleri belirlendi. İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

" Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Toplu Konut idaresi ve İncesu Belediyesince ön talep toplama sistemi ile 2005 yılında başladığımız TOKİ uygulamalarında şu ana kadar 4. Etap İncesu, Saraycık ve Örenşehir mahallesi ile 2018 yılı Kasım ayı itibariyle hak sahiplerine teslim edildiğinde yaptığımız projelerin toplamı 3200 konuta ulaşıyor. Şuanda TOKİ ile çalışmalarımız devam ediyor. Saraycık mahallemizde 437 konut bugün kura çekimini yapacağımız toplu konut uygulamasından sonra 500 konutluk yeni bir projeye başlıyoruz. Subaşında yeni bir projeye başlıyoruz Süksün mahallemizde de 250 konut teslim oldu, 142 konutta ihale aşamasında 500 konutluk yeni bir projeye başlıyoruz. İncesu merkezde de şuanda proje çalışması devam eden özel tip bir proje ile 150 konutluk yeni bir proje uygulamasına başlıyoruz. Bütün bunlar 2019 yılı sonuna kadar ihalesi gerçekleştirilen TOKİ ile İncesu Belediyesinin yapmış olduğu toplu konut dairesi 5000 ulaşmış olacak. İncesu Belediyesi bu yapmış olduğu örnek çalışma ile Toplu Konur İdaresi tarafından da Türkiye'deki İlçeler içerisinde örnek ilçe olarak gösterilmektedir. Evleriniz 3 katlı asansörlü Kayseri gazla da görüştük. 2017 yılı içerisinde Doğalgaz çalışmalarına başlayacaklar. Katılımlarınızdan dolayı da teşekkür ediyor şimdiden hayırlı olsun diliyorum."

(SK)



11.08.2017 16:47:32 TSI

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