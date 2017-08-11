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DTO'nun sitesi yenilendi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - Didim Ticaret Odası (DTO) teknolojik gelişmeler doğrultusunda yenilediği web sitesi ile tüm üye ve ziyaretçilerine yüksek standartlarda hizmet sunmaya devam ediyor.

Didim Ticaret Odası teknolojik gelişmeler doğrultusunda yenilediği web sitesi ile tüm üye ve ziyaretçilerine yüksek standartlarda hizmet sunmaya devam ediyor. Kullanıcı deneyimine odaklanan ve yeni trendleri bünyesinde barındıran web sitesi aynı zamanda tüm masaüstü, tablet ve akıllı telefonlarla da uyumlu. Yenilenen web sitesinde öne çıkan başlıca özellikler şöyle; Yenilenen web sitesi Didim Gezgini İşletme Ağında yer alan 3400 işletme ve işletme ağı kullanıcılarıyla da entegre çalışacak şekilde tasarlandı. Böylelikle işletme ağında yayınlanan üye etkinlik, ilan veya fırsatları eş zamanlı olarak oda web sitesi Üye İlanları sayfasında da yayınlanmış olacak. Kullanıcılarıyla olan iletişim gücünü daha da arttırma hedefi kapsamında, mobil uygulama yüklemeden veya Didim Ticaret Odası web sitesine giriş yapmadan da kullanıcılar önemli bilgilendirmeleri akıllı telefon, tablet, masaüstü bilgisayarlardan takip edilebilecek. Yeni eklenen Üye Grupları Modülüyle başta üyeler olmak üzere inşaat, konaklama gibi temel sektörler, Meclis, yönetim kurulu, personel gibi oda iş akışını sağlayan yönetim ve birimler, Oda web sitesi çatısı altında tüm bilgilendirmeleri daha kolay takip edebilecek. Üye Grupları Modülü aynı zamanda oda web sitesi içeriklerine da katkıda bulunabilmesine imkân sağlıyor.

Konuyla ilgili olarak bilgi veren Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ; "Üyelerimizin Oda web sitemizden daha iyi bir şekilde faydalanabilmesi için kullanıcı deneyimine odaklanan, yeni trendleri bünyesinde barındıran ve teknolojik alt yapısı son derece güçlü bir tasarım oluşturduk. Didim Ticaret Odası olarak dünyadaki trendleri takip etmek, teknolojik ve dijital yenilikleri kurumumuz bünyesine kazandırmak için sürekli çalışıyoruz. Bundan sonra da bu gibi yenilikleri üyelerimize sunmaya devam edeceğiz" dedi.

(MB-Y)



11.08.2017 16:50:04 TSI

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