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Burgaz'ın su sıkıntısı ortadan kalkıyor



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MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula'nın Güvercinlik Mahallesine bağlı Burgaz'a yeterli içme suyu temin etmek amacıyla başladığı sondaj çalışmasını tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) su yetersizliği yaşanan bölgelere yeni su kaynakları kazandırmaya devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığınca, Kula ilçesine bağlı Güvercinlik Mahallesinin bağlısı olan Burgaz'daki mevcut içme suyunun debisinin düşmesi nedeniyle 270 metre derinliğinde yeni bir sondaj açıldı. MASKİ tarafından açılan sondajın delgi ve borulama çalışmaları tamamlandı. Sondaj suyundan alınan numunenin içilebilirlik analizinin ardından mahalleye içme suyu verilecek.

"Yeni sondaj ile su sıkıntımız giderilecek"

Güvercinlik Mahalle Muhtarı Tuncay Ersöz, su yetersizliğinin açılan yeni sondaj sayesinde giderileceğini belirtti. Ersöz, "Mahallemizin bağlısı olan Burgaz mevkiinde mevcut suyun debisinin düşmesi nedeniyle su yetersizliği yaşamaktayız. Bu sorunu MASKİ Genel Müdürlüğü'ne bildirdik ve zaman kaybetmeden sondaj çalışmalarına başladılar. Yeni sondajımızın delgi çalışmaları tamamlandı. İnşallah sondajdan elde ettiğimiz su sayesinde sorunumuz ortadan kalkacak" dedi.

(ÖND-Y)



11.08.2017 16:51:14 TSI

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