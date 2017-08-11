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Pamukçu'ya Efe heykeli



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Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) - Altıeylül Belediyesi, Pamukçu mahallesine yeni bir simge kazandırdı. Belediye tarafından yapımı gerçekleşen iki Efe heykeli düzenlenen törenle açıldı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı ve efeler diyarı olarak bilinen Pamukçu Mahallesi'nin artık bir simgesi oldu. Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, mahalleye iki Efe heykeli diktirdi. Mahalle meydanında dikilen heykel için açılış töreni gerçekleştirildi.

Mehteran gösterisi ile başlayan törende bir konuşma Pamukçu Mahalle Muhtarı Ahmet Ordu yapılan hizmetten dolayı Başkan Kafaoğlu'na teşekkür ederken, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mahmut Poyrazlı ve Ali Aydınlıoğlu da kısa birer konuşma yaparak Türkiye'nin her geçen gün istikrarla büyüdüğünü ifade ettiler.

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise Pamukçu'ya önem verdiklerine belirterek, "Pamukçu'nun yeri gönlümüzde apayrı. Pamukçu efeler diyarı. Pamukçu bengi'nin merkezi. Pamukçu ismini, bu bengi oyunuyla, efeler oyunuyla sadece Türkiye'ye değil ismini dünyaya duyurmuş bir mahallemiz. Burayı asla yalnız bırakmayacağız. Burası bizim göz bebeğimiz" dedi.

Pamukçu Mahallesi'nde bulunan Kaplıcalara Türkiye'nin çok değişik illerinden bir çok insanın geldiğini söyleyen Kafaoğlu, "Buraya Türkiye'nin bir çok ilinden gelen insanımız var ama efeler diyarı, zeybekler diyarı olduğunu simgeleyecek, gösterecek bir işareti ve emaresi yok idi. Muhtarımızla ve halkımızla istişare ederek ikili oyunuyla meşhur olan efelerin heykelini diktik. Bunlar ikili oyunlarıyla gerçekten Türkiye'ye nam salmışlar" dedi.

Bu kültürü gelecek nesillere aktarmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafoağlu, "Zeybekler, Efeler gelecek nesillere hep bu kültürü aşıladılar. Yeri geldi zamanlarından fedakarlık yaptılar. Yeri geldi paralarından fedakarlık yaptılar. Bu kültüre emek veren insanlar bugünlere getirdiler. İşte biz de şimdi daha bunu daha yukarılara taşımamız lazım. Artık Balıkesir'in en büyük belediyesi olduk. Altıeylül Belediyesi'nin şanına yakışır Pamukçu'yu simgeleyecek efeler heykelini yaptık" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi yapıldı. Gösteri sonrası tüm protokol üyeleri hep birlikte heykelin açılışını yaptı.

(TS)



11.08.2017 16:55:44 TSI

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