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Vali Su'dan taksicilere sürpriz ziyaret



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Ali İhsan Su, katıldığı bir program sonrasında yol üzerinde bulunan bir taksi durağına sürpriz ziyaret gerçekleştirerek taksicilerle sohbet etti.

Yoğun programından fırsat buldukça vatandaşlar ve esnafla bir araya gelen Vali Su, katıldığı bir programdan dönerken merkez Akdeniz ilçesi Sakarya Caddesi üzerinde faaliyet gösteren taksi durağını görünce, taksicilere sürpriz yaptı. Durağa gelerek taksicilerle sohbet eden Su, taksi durağının etrafında bulunan esnafın da yoğun ilgisi ile karşılaştı. Vali Su, çay ikramı eşliğinde gerçekleşen sohbet esnasında taksici ve çevre esnafının sorun ve taleplerini de dinledi.

Taksiciler ise Vali Su'nun bu beklenmedik ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek sorunlarını anlatma fırsatı bulduklarını söylediler.

(KYM-Y)



11.08.2017 17:01:37 TSI

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